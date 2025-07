Nuevos ministros de la Corte sí usarán toga: Ortiz

Loretta Ortiz Alhf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que los nuevos ministros que integrarán el Alto Tribunal a partir de septiembre de este año sí utilizarán toga.

En conferencia de prensa, a un mes de ganar en las polémicas elecciones judiciales, la juzgadora reveló que en la primera reunión que tuvieron los nuevos ministros, se acordó que van a llevar la investidura que distingue a los jueces.

"Lo de las togas, ya lo platiqué con el ministro presidente y sí vamos a utilizar toga", dijo.

Dijo que el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se va a colocar un distintivo alusivo a los pueblos indígenas, pero también usará toga.

"En la primera reunión que tuvimos fue uno de los primeros temas que comenté, que yo sí voy a usar toga, para mí la toga tiene un significado muy especial, una carga especial, entonces él dijo (Hugo Aguilar) sí vamos a sus y los demás se sumaron ", indicó.

Por otro lado, Ortiz Alhf adelantó que la nueva Corte será itinerante, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recorrerá el país para resolver asuntos cerca de la gente.

"Tenemos en puerta ya el ejercicio de una nueva Corte, podríamos decir que integrados por primera vez de una manera paritaria, somos cinco mujeres y cuatro varones, tenemos un ministro presidente que además de ser una persona capaz, inteligente, pues viene de las comunidades indígenas, eso le da un signo importante inclusivo a la Corte, que hasta donde hemos platicado va a ser itinerante, va a recorrer, yo tenía la idea desde el inicio como la Corte Interamericana, íbamos a recorrer el país parece ser que los otros ministros tienen la misma idea queremos ser cercanos a las personas pero además de ese cometido pues tenemos que resolver los asuntos de manera eficiente y rápida, decir no asuntos que se tarden más de 15 años en resolverse", indicó.

Aseguró que cinco millones de pesos la legitiman para integrar el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Luego me preguntaron si fueron muchos acordeones es que no es cuestión de acordeones o sea la gente salió con la intención con no sólo la intención, la voluntad de votar por su servidor, si se utilizaron instrumentos tales como este pues no sea acordeones era una elección compleja no era sencilla si van con sus listas algunos las llevaban en manera escrita o sea eran muchos nombres los que tenían que recordar y no solamente fueron de o sea fueron de distintos partidos o sea no es una situación que nada más fueron ciudadanos, fueron partidos", señaló.