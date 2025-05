"Nunca cometería actos de corrupción": Sheinbaum a Zedillo

"Nunca cometería actos de corrupción", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta al expresidente Ernesto Zedillo, quien le envió una carta pública por el caso Fobaproa.

En su conferencia mañanera de este jueves 1 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó al texto del expresidente priista, quien escribió: "La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ellos de la economía del país".

"Nunca cometería actos de corrupción, número uno. Y número dos, pensaría primero en los de abajo, esa es la diferencia. no se rescató nunca a los pequeños deudores", expresó la Presidenta.

Aseguró que hay muchos ejemplos de otros países, de otras formas que se rescató a los bancos como lo hizo el exmandatario estadounidense Barack Obama.

Acusó que en gobiernos pasados se defendió al modelo neoliberal: "Y para mí el pueblo de México lo es todo, jamás pactaríamos con un gobierno extranjero para una supuesta transición, no, no somos lo mismo, afortunadamente".