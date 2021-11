"Nunca vamos a volver obligatoria la vacunación contra Covid", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a diferencia de algunos países de Europa en donde la aplicación de vacunas contra Covid-19 será obligatoria, su gobierno nunca volverá obligatoria la vacunación, pues señaló que la filosofía de su gobierno es convencer y persuadir "no imponer nada".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que México es uno de los países con mayor porcentaje de población inmunizada contra la pandemia, y señaló que se tiene un plan para seguir convenciendo a aquellas personas que no desean ser vacunadas o que se encuentran en comunidades apartadas.

"Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación; no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México. Estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunado y cada vez avanzamos más. Ya estamos en el 85% y vamos a llegar al 90 y vamos a rebasar el 90%, porque tenemos un plan para convencer a rezagados".

"Ya saben cuál es la filosofía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hay que convencer, persuadir, no imponer nada", señaló.

En Palacio Nacional, al encabezar el informe del Pulso de la Salud, el mandatario federal llamó a la población que no se ha vacunado contra la pandemia a que lo haga, pues ante la llegada del invierno "debemos de estar protegidos".

"Afortunadamente ha estado bajando la pandemia, pero tenemos que vacunarnos todos".

Señaló que en comunidades apartadas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz se está aprovechando que se están entregando el pago bimestral de pensiones para adultos mayores personalmente para que las brigadas de vacunación vayan a inmunizar contra el coronavirus.

"Ahora se están entregando las pensiones de adultos mayores para el bimestre y hay lugares muy apartados donde se les tiene que llegar el recurso porque no hay bancos, entonces estamos aprovechando que se están entregándolas pensiones a adultos mayores que es el bimestre noviembre-diciembre y van las brigadas de vacunación y estamos avanzando, pero aún así nos van a quedar comunidades para vacunar", reconoció.