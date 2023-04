NYT: México, principal cliente de Pegasus

Ciudad de México.- Pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en su gobierno no se espiaría a nadie, no sólo se espía, sino que el cliente más prolífico de Pegasus, el programa de Israel, es México, afirmó este martes el diario estadounidense The New York Times.

Desde 2011, cuando las autoridades mexicanas cerraron el trato y adquirieron Pegasus, que sólo se vende a instituciones de gobiernos, los contratos no han parado, advirtió el medio en su reportaje “Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo”.

Dice que “una investigación de The New York Times basada en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos hackeados muestra intercambios secretos que hicieron que México fuese el primer cliente de Pegasus, revela que el país se convirtió en el usuario más prolífico del programa espía más conocido del mundo”.

Indica que actualmente el único cliente en México es el Ejército. Programa que se usa para “espiar personas que defienden los derechos humanos, incluso en meses recientes”, además de periodistas e incluso un político de oposición, de acuerdo con Citizen Lab.