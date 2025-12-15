"Oaxaca, en etapa estelar"

Oaxaca, Oax.- El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que en Oaxaca se tiene paz, gobernabilidad y estabilidad democrática. "Hoy vivimos buenos tiempos y disfrutamos esta etapa estelar", sostuvo durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno en el auditorio Guelaguetza.

En su discurso, el mandatario presumió logros en materia de infraestructura, apoyo al campo, la implementación de programas sociales, una reducción de la pobreza, disminución en la inseguridad pública y el crecimiento económico, entre otros.

Asimismo, anunció los proyectos con los cuales cerrará su gestión; y criticó los gobiernos de sus antecesores Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.

Algunos de los aspectos que destacó en su mensaje fue la inversión de más de 16 millones de pesos en 5 mil obras de infraestructura, entre ellas, alrededor de 500 caminos bienestar y mil 900 obras en materia educativa, el rescate del BinniBus, la construcción de plantas de tratamiento y el gasto de 265 millones de pesos para tapar baches y el reencarpetado de calles de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.

En materia de bienestar, aseguró que más de 280 mil oaxaqueños salieron de la pobreza y que 165 mil oaxaqueños dejaron la pobreza extrema.

Para el sector salud, según su informe, se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos para la construcción de hospitales, y 756 millones de pesos para la instalación de farmacias bienestar; aseguró que hay un abasto de 80% de medicamentos en hospitales y centros de salud del estado.

"No perseguimos ni reprimimos a nadie, no organizamos fraudes ni imponemos autoridades... No intervenimos en la vida interna de sindicatos y comunidades... Somos un gobierno con calidad ética y moral...", resaltó.