Obispo de Apatzingán critica festejo de AMLO en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL). - El obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, dijo ayer que en vez de celebrar en el Zócalo el quinto aniversario de haber llegado al poder, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería celebrar un día de duelo nacional y reconocer que en el país hay más violencia ahora que hace cinco años.

Durante su homilía del domingo, el religioso expresó que le duele contemplar su diócesis "tan lacerada" y señaló que "mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí, y un servidor, sabemos que no está bien".

"Curiosamente, ayer, nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder... Y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país".

"Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente en el zócalo, por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional. No solo por los fieles de mi diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos de México. Celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años", expuso el obispo.

Recientemente, Apatzingán ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que han obligado el desplazamiento de cientos de personas.

El municipio de Buenavista, donde el pasado 29 de junio asesinaron a Hipólito Mora, también pertenece a la diócesis de Apatzingán.