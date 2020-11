Obispos exhortan a celebrar en casa a la Virgen de Guadalupe

Los obispos de las diócesis de León, Irapuato y Celaya llamaron a la población a suspender los festejos en honor de la Virgen de Guadalupe en lugares públicos para evitar contagios de Covid-19 en Guanajuato.

Los jerarcas de la iglesia católica anunciaron que todos los santuarios y templos dedicados a la virgen de Guadalupe permanecerán cerrados al público el 11 y 12 de diciembre. Además, se cancelaron las peregrinaciones en honor de la virgen y los obispos pidieron evitar festejos en empresas y domicilios familiares.

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que en los templos se siguen los protocolos y cuidados sanitarios, pero saliendo de esos recintos parece que no pasara nada y, por desgracia, cada día son más los contagios y debe tenerse más cuidado.

"Es relativamente fácil cerrar una Iglesia para protegernos. Es más difícil cerrar todas las celebraciones en los barrios, en las casas, en las fábricas, en todos lados. La invitación es a que seamos responsables, conservemos las medidas sanitarias, evitemos las conglomeraciones", dijo en una rueda de prensa virtual.

Exhortó a la población a no acercare a los templos para celebrar a "la Guadalupana" y dijo que ahora la virgen visitará los hogares.

Anunció que las celebraciones religiosas se transmitirán a través de las redes sociales.

En un comunicado el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, pidió que las celebraciones religiosas en lugares de trabajo se suspendan en la medida de lo posible o que no sean multitudinarias y respeten las medidas sanitarias correspondientes, en un clima familiar.

"Que, de manera sencilla, sean los mismos empleados quienes consagren su trabajo, o bien, los gerentes o los dueños los que dediquen su propio centro de trabajo a María Santísima".

En León, el cierre del "Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe" se extenderá hasta el 13 de diciembre.

La Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que el Semáforo Estatal para la reactivación cambia de naranja a "Naranja con Alerta" a partir del 30 de noviembre y así permanecerá hasta el 6 de diciembre.

El titular de la dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez, advirtió que es muy alto el riesgo de que el semáforo pase a rojo. Llamó a la conciencia social de los guanajuatenses para que refuercen las medidas preventivas.

"Necesitamos trabajar todos, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para evitar más contagios y muertes por Covid-19", convocó.