OCDE recomienda a México reducir informalidad y fomentar la inversión

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que en México es necesario disminuir las barreras a la entrada de inversión y fomentar la competencia, fortalecer la eficiencia del sistema judicial y las iniciativas anticorrupción, así como combatir la informalidad.

En el estudio "Reformas de política económica 2021: Apuesta por el crecimiento que elaboró la OCDE", se expuso que en México la pandemia puso en evidencia que para aumentar el nivel de vida de la población mexicana es necesario aumentar el crecimiento de la productividad, mejorar el ambiente de negocios, combatir la corrupción y actualizar las competencia de la población.

Además de que el Covid-19 elevó los niveles de pobreza, incrementó la desigualdad y las brechas de género, lo que agrava la posibilidad de mejorar la inclusión.

El problema fue que los niveles prepandemia ya eran preocupantes, pues el PIB per cápita fue de 64% más bajo que el de los países de la OCDE con mejores resultados, la productividad 69% más baja que los mejores indicadores del organismo, la desigualdad es mayor que en las economías avanzadas y el 20% de los hogares más pobres ganan el 5% del ingreso total, entre otras cosas.

Para la OCDE la manera en que México puede "revitalizar el crecimiento para ofrecer oportunidades a toda la población" será con una estrategia integral para combatir la infomalidad y asegurar que se generen trabajos formales, pues solamente así se contribuirá a la inclusión y a que los ingresos gubernamentales aumenten.

Consideró que los aumentos recientes a los salarios mínimos y el incremento previsto a las cuotas de seguridad social "pueden tener el efecto no deseado de obstaculizar la formalización", además de que deben reducirse los costos de los trámites para formalizar empresas y simplificar los procedimientos fiscales y normativos.

Así como fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral porque ello frena el crecimiento y la inclusión. Para lograr que haya más mujeres en trabajos formales es necesario ampliar el acceso a guarderías asequibles y de buena calidad, así como reducir las desigualdades en la educación.

Sugieren también potenciar la inversión disminuyendo las barreras de entrada y fomentando la competencia, para ello se tiene que asegurar la independencia de las autoridades de competencia, expuso la OCDE.

"Disminuir las barreras a la inversión extranjera directa y al comercio de servicios, sobre todo en los rubros que ofrecen enlaces fundamentales a las cadenas de valor mundiales —como la banca, energía, transporte y logística— contribuiría a impulsar la competitividad de las empresas en materia de exportaciones", expuso.

Piden fortalecer la eficiencia del sistema judicial y las iniciativas anticorrupción, esto implica proteger a los denunciantes y ampliar las iniciativas para combatir el cohecho a nivel estatal.

Recomiendan también reducir las adjudicaciones directas en las licitaciones públicas y consolidar el uso del sistema centralizados de contrataciones públicas federales.

En cuanto al tema de la educación, la OCDE pidió que se mejore la infraestructura escolar y el material pedagógico, en particular en las escuelas desfavorecidas, evaluar el desempeño de los docentes y darles capacitación, atraer a buenos maestros a planteles alejados o de barrios pobres, entre otras cosas.