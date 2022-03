Oficina del secretario de Hacienda se queda sin suadero, lomo y lasaña

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró desierta la licitación que buscaba la adquisición de insumos perecederos y no perecederos para la oficina del secretario Rogelio Ramírez de la O, localizada en Palacio Nacional, por un monto de hasta 1.7 millones de pesos.

En el falló de la licitación TN-02/2022, se detalla que, tras la evaluación de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios de la SHCP, se determinó que ninguna de las tres empresas invitadas cumplía con la totalidad de requisitos técnicos solicitados en la convocatoria.

"Se desechan las proposiciones de los licitantes Abaga Grupo Logístico S.A. de C.V.; D´Sazón Seguridad Alimentaria S.A de CV y V&G Comercializadora y Servicios del Bajío S.A. de C.V. por los razonamientos y conclusiones determinadas en la evaluación realizada, por lo que se declara desierta la presente invitación a cuando menos tres personas electrónicas de carácter nacional con número de identificación en Compranet IA-006000998-E30-2022 para la 'adquisición de insumos perecederos y no perecederos para la oficina del c. Secretario', en virtud de que ninguna de las proposiciones presentadas resultaron solventes por no cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria".

Este martes EL UNIVERSAL informó que en productos como suadero, surimi, lomo, pierna de cerdo, lasaña hasta salsa Valentina, Hacienda planeaba gastar hasta 1.7 millones de pesos en adquisición de insumos perecederos y no perecederos para la oficina del secretario Rogelio Ramírez de la O, localizada en Palacio Nacional.

Se detalla que el presupuesto estimado para este servicio anual sería de un mínimo de 700 mil pesos y un máximo de un millón 750 mil pesos

Entre los poco más de 300 insumos que se buscaba comprar para la oficina del titular de Hacienda se encuentra chambarete de res sin hueso, tinta de calamar, surimi de pescado, huachinango, pechuga de pollo entera y media (aplanada), panza pre cocida de res, lomo; bistec, espaldilla, cabeza y filete de cerdo, falda de res limpia, así como alitas de pollo.

Pero también se pretendía adquirir verduras, frutas y especias como ajo italiano, achiote en pasta, alga nori, apio americano tierno, dátil sin hueso, germinado de soya, harina de hotcakes y pastel, hojas de plátano, limón; lasaña instantánea.

En la larga lista, Hacienda también solicitaba botellas de salsa tipo Valentina etiqueta amarilla.