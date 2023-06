Ofrecen "flexibilidad" a aerolíneas de carga de EE.UU. para irse al AIFA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer en su reunión con Pete Buttigieg, secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, le ofreció "flexibilidad" por parte de su gobierno a tres aerolíneas de carga de ese país para trasladar sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conferencia de prensa, el Mandatario federal recordó que emitió un decreto en donde detalla que el vencimiento del plazo para mover las operaciones de empresas cargueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA sería en julio.

El Mandatario federal reveló que el secretario Pete Buttigieg le informó que estas empresas cargueras estadounidenses buscaban ampliar el plazo a un año, lo cual criticó y le hizo saber que el AIFA se construyó en dos años "o sea es, si no absurdo, ilógico".

----Aerolíneas de carga se trasladan al AIFA

"Se hizo un decreto y entonces las asociaciones, todos los que se dedican el transporte de carga aceptaron y ya se están trasladando, incluso los de mensajería, todos están allá y empresas europeas y todo, pero hay una asociación de Estados Unidos que dice ´no, no nos vamos a trasladar´ y ya vence el término en julio.

"Entonces me lo planteó, entonces le pregunté al secretario de comunicaciones (Jorge Nuño), le pregunté al general responsable del Aeropuerto Felipe Ángeles (general Isidoro Pastor), que si cuánto tiempo consideraban que le llevaría el traslado porque se argumentaba de que necesitaban tiempo, entonces dijeron los dos se podría ampliar el plazo a seis semanas, entonces yo le dije no, ocho para esas tres líneas con el propósito. Entonces ya ahí supe de que estaban pidiendo un año, entonces lo que les dije `si este aeropuerto lo hicimos en dos años, ¿cómo van a pedirnos un año para el traslado?´, o sea es, si no absurdo, ilógico.

"Entonces ya quedamos de qué ellos van a informar que hay disposición de nosotros. Él usó un término que es lo más cercano a lo que estamos proponiendo: flexibilidad, flexibilidad", declaró.