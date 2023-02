Ofrecen un millón de pesos de recompensa por exalcalde de Mazatlán

MAZATLÁN, Sin., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda con una recompensa de un millón de pesos por información que lleve a la captura del exalcalde de Mazatlán, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, presunto responsable de los delitos de sustracción de menores, violencia familiar y lesiones.

Sus datos y fotografía fueron divulgados en base a una investigación abierta contra el político por la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Familia de la Región Sur del Estado.

El pasado 2 de febrero de este año, en la capital del estado, su excónyuge Guadalupe Valle distribuyó la fotografía de Rodríguez Pasos junto con las fichas de las Alertas Amber emitidas por la autoridad judicial en diciembre del 2022 de sus hijas Ximena Sarahi "N", de siete años, y América Lupita "N", de 14 años, desaparecidas.

Tardaron más de dos años en publicar fichas de búsqueda de las menoresLa denunciante expuso que pese a que sus hijas fueron sustraídas de su hogar en Mazatlán, en el mes de septiembre del año 2020 por su expareja, las autoridades judiciales tardaron más de dos años en emitir las fichas de búsqueda. Guadalupe Valle hizo público que le preocupa que sus dos hijas menores de edad no asisten a clases, puesto que no se tiene ningún registro de ellas en planteles públicos o privados.Señaló que su esposo goza de protección, puesto que no ha sido localizado en mas de dos años, pese a que se conoce que este sigue viviendo en algún punto de la ciudad de Mazatlán, por lo que se requiere del apoyo ciudadano para localizarlo y llevarlo ante la justicia. El pasado primero de diciembre, la Fiscalía General del Estado emitió las Alertas Amber de búsqueda de las hermanas Ximena Sarahia y América Lupita, las cuales fueron sustraídas de su hogar por su padre el día 12 de septiembre de 2020, y cuyo paradero se desconoce.Se comentó que fue hasta el 29 de noviembre pasado que la madre de las menores de edad autorizó la difusión de las fichas de búsqueda, por lo que se solicita a la población su colaboración para localizarlas, por considerar que se encuentran riesgo. Según la ficha de Ximena Sarahi Rodríguez Valle, ella tiene una estatura de un metro 30 centímetros, complexión robusta, tez moreno clara, cabello castaño y ojos grandes, se desconoce su vestimenta.El registro de su hermana mayor, de nombre América Lupita Rodríguez Valle, señala que ella tiene una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello color café, con mechas color rosa, ojos medianos y boca mediana, como señas particulares tiene una cicatriz en el codo derecho.