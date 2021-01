Oftalmólogo exhibido en fiesta no es de Sedena ni IMSS

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó que el oftalmólogo, Alejandro Silva, quien la semana pasada fuera vacunado contra Covid y después exhibido en redes sociales festejando en la playa sin las medidas sanitarias recomendadas, trabaje en el Hospital Central Militar.

Tras la publicación de un video en redes, donde se ve al médico conviviendo con otros jóvenes en una playa, EL UNIVERSAL solicitó una postura al Ejército, a lo que éste respondió:.

"No trabaja en el Hospital Central Militar, checando no trabaja con nosotros", aseguró la dependencia.

Al respecto, la Secretaría de Salud afirmó que el oftalmólogo no está adscrito a un hospital de la dependencia federal y lo mismo aseguró el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).