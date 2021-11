"Ojalá en todo el país los gobernadores me aligeraran la carga"

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que desea que en todo el país los gobernadores le aligeraran la carga de trabajo, como, afirmó, ocurre en Sonora, con el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena).

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 18, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en el estado de Sonora, su gobierno se siente "bien representado" y se gobierna para el pueblo con honestidad y responsabilidad.

"Lo cierto es que en el caso de Sonora, y ojalá y así fuese en todo el país, al presidente de México le aligera la carga el gobernador Alfonso Durazo. Aquí nos sentimos bien representados y sabemos que se gobierna para el pueblo con honestidad, con responsabilidad, de que se va atender a la gente, que se va a dar la cara y que se va hablar con la verdad, que se va a establecer un diálogo, con todos los actores sociales, y se van enfrentar de esa manera los problemas", aseveró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Morena), tiene que arrancar de raíz la corrupción en el estado, porque si bien ha habido alternancia fue más de lo mismo.

"Ahora este estado es gobernado por Alfonso Durazo que surge de un movimiento popular democrático que no se había visto en mucho tiempo en Sonora, aunque ya había habido alternancias, al final de la cuentas fue más de lo mismo".

"Ahora no, se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha estado en Sonora durante mucho tiempo, y nunca más el presupuesto de sonorenses debe ser destinado a satisfacer a minorías, el presupuesto es del pueblo, mujeres y hombres, y hay que darle preferencia a los más humildes, a los más pobres".