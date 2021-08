Olvidan sana distancia en búsqueda de empleo en CDMX

Ante la necesidad de un empleo, las medidas sanitarias contra Covid-19 se hicieron a un lado en la explanada de la alcaldía Iztacalco donde se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo 2021, en el que participaron decenas de personas, entre estudiantes, adultos e incluso de la tercera edad.

Ariana comenta que debido a la pandemia ha sido difícil conseguir un empleo relacionado a la carrera que estudió, pues actualmente no ha podido liberar su título de Ingeniera Química debido a que su escuela está cerrada, pero la necesidad económica le ha dado la idea de buscar cualquier empleo.

"Ha sido difícil, pero es necesario tener un empleo, ya he visto algunas ofertas relacionadas a mi carrera, pero ahora estoy viendo otros, lo importante es tener un ingreso para la familia", expuso la joven de 25 años, residente de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Dulce María arribó del municipio de los Reyes La Paz para ver si tenía suerte encontrando un empleo, pues asegura que ya está desesperada para apoyar a su familia, pues desde hace dos años no ha podido tener un trabajo fijo.

"Si es desesperante, la verdad es que ahorita puedo agarrar el empleo que sea, de secretaria, vendedora, cajera, es necesario tener un ingreso, yo soy licenciada en derecho, pero la verdad ya estoy desesperada", comentó mientras esperaba información de una propuesta.

El Gobierno de México y el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), inauguraron la Feria Nacional de Empleo 2021, como parte de las medidas para la reactivación económica en la Ciudad de México y en el marco del Día Internacional de la Juventud.

En esta edición que se lleva a cabo en la explanada de la alcaldía Iztacalco, participan 72 empresas que ofrecen más de 9 mil vacantes para diversos puestos con perfiles para profesionales, técnicos y operativos.

La titular de la STYFE, Soledad Aragón Martínez, destacó que "parte fundamental del éxito en la vinculación laboral es la colaboración entre gobierno y empleadores, esta coordinación nos permitirá reactivar la economía y eventos como esta Feria de Empleo son una muestra de que en conjunto lograremos que nuestro país y su capital salgan adelante. Ya podemos ver signos de recuperación del empleo en nuestra querida Ciudad de México: cerramos julio con saldo positivo en la generación de empleos, con la creación de más de 10 mil empleos formales".

Enfatizó que tan sólo en la Ciudad de México se han logrado vincular al programa Jóvenes Construyendo el Futuro a más de 75 mil aprendices en aproximadamente 7 mil centros de trabajo; actualmente hay 21 mil jóvenes activos en este programa.

Aragón Martínez señaló que el Servicio Nacional del Empleo (SNE) ha permitido realizar diversas acciones de vinculación laboral y por ello, esta Feria de Empleo es reflejo del buen trabajo de coordinación con esta instancia del Gobierno de México.

"Se trata de un evento de alcance federal, y en las 32 entidades del país se están desarrollando, de manera simultánea, 58 eventos de vinculación laboral donde se promoverán más de 60 mil vacantes en todo el país", destacó, "podemos afirmar que la Ciudad de México se está recuperando y esta recuperación será sostenida gracias al plan de reactivación económica que recientemente presentó la Jefa de gobiernos".