ONG exige investigación tras muerte de dos niñas en DIF Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) expresó su "más profunda indignación" por la muerte de dos niñas de nacionalidad haitiana al interior del Centro de Asistencia Social de tránsito "Casa Pato", administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca y exigió a la Fiscalía General del Estado, una "investigación exhaustiva, pronta y transparente".

Imumi exige investigación tras muerte de niñas en DIF Oaxaca

A través de un comunicado, dijo que las niñas en situación de movilidad humana son sujetas de derechos y el Estado mexicano tiene la obligación legal, moral e internacional de garantizar su vida, integridad y seguridad.

Señaló que este no es el primer caso en que una niña muere bajo custodia del Estado mexicano. En mayo de 2019, una niña de origen guatemalteco murió bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, en la estación migratoria de la Ciudad de México "Las Agujas", por negligencia médica del doctor de la estación migratoria.

Hasta la fecha, casi 7 años después, la madre sigue sin recibir reparación integral del daño.

"En Imumi nos solidarizamos profundamente con la madre de las niñas y con la comunidad haitiana en México. Acompañamos su dolor y nos sumamos al reclamo por la verdad. Migrar no debe costar la vida, y buscar protección no debe significar la muerte", refirió.

Detalles confirmados sobre la muerte de las niñas en Casa Pato

Las dos menores de edad fallecieron este martes al caer a una fosa séptica en las instalaciones de la Casa Hogar Patos, que es un centro de tránsito para personas migrantes y que depende del Sistema DIF Estatal; derivado de este hecho, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El instituto indicó que ese lugar que debía ser un refugio seguro para ellas y su madre se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible.

"El hecho de que hayan caído en una cisterna sin restricción de acceso y sin la vigilancia adecuada, además de haber sido encontradas posteriormente al interior de una fosa séptica, no es un accidente: es una negligencia institucional y una omisión de cuidados", sostuvo.

Indicó que las mujeres y las niñas haitianas que transitan por México enfrentan múltiples fronteras de exclusión, discriminación interseccional y racismo institucional.

"Ser mujer, ser niña, ser afrodescendiente y ser migrante en México a menudo significa ser relegada a espacios precarios e inseguros que el propio Estado legitima bajo la figura de 'albergues'".

Externó que la política migratoria y el sistema de asistencia social no pueden seguir operando bajo condiciones precarias: "las niñas migrantes no deben ser víctimas de un sistema que promete protección y entrega abandono".

El instituto exigió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades estatales brindar atención integral y reparación del daño a la madre de las niñas.

Además de garantizar un acompañamiento psicosocial, médico, asesoría jurídica gratuita, servicios de traducción al creole haitiano.

Mientras que, al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pidió una inspección inmediata y exhaustiva de todos los Centros de Asistencia Social del país para asegurar que cumplan con los estándares internacionales de habitabilidad, seguridad y dignidad. "Ninguna niña debe estar en un espacio que represente un riesgo para su vida", dijo Imumi en un comunicado.