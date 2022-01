ONG exige la actuación del Estado mexicano ante asesinato de dos periodistas

Ciudad de México, 18 ene (EFE).- La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, condenó este martes el asesinato de dos periodistas en México en menos de una semana y exigió la actuación del Estado mexicano tras los crímenes.

En un comunicado, la organización señaló que la muerte de José Luis Gamboa, ocurrido el 10 de enero en el estado de Veracruz, pero apenas reportada el fin de semana, y la de Margarito Martínez, el pasado lunes en la fronteriza ciudad de Tijuana, se suman a otros 145 asesinatos de periodistas con posible vínculo por su labor desde el año 2000.

De esa cifra, 27 asesinatos contra periodistas han ocurrido durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018.

"Es urgente que las autoridades estatales y federal prevengan agresiones, protejan a periodistas cuando son víctimas e investiguen con debida diligencia los delitos cometidos contra la prensa", señaló Artículo 19 en la nota.

PRIMER CASO

La ONG recordó que el lunes 10 de enero sujetos desconocidos asesinaron a José Luis Gamboa, periodista independiente y director de la página en Facebook "Inforegio Network", en la zona de Floresta, en el puerto de Veracruz.

Según información pública, el cuerpo del periodista fue hallado con siete heridas con arma punzocortante y no pudo ser identificado sino hasta el 14 de enero debido a que no tenía ningún documento.

Al identificar su labor periodística, así como las múltiples heridas con arma blanca con las que se cometió el homicidio, Artículo 19 pidió a la Fiscalía estatal investigar el homicidio bajo las directrices que señala el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra de la Libertad de Expresión.

Gamboa cubría temas de política y presuntos vínculos entre las autoridades y grupos de la delincuencia organizada, así como la situación de inseguridad en el estado.

SEGUNDO CASO

La organización señaló que el lunes 17 de enero, Margarito Martínez Esquivel fue asesinado con un arma de fuego por un sujeto desconocido afuera de su domicilio en la colonia (vecindario) Camino Verde en Tijuana, Baja California, frontera con Estados Unidos.

Además, la Fiscalía informó que el arma que fue utilizada en el asesinato del fotoperiodista "fue también utilizada en al menos 5 otros delitos desde el 2020".

Martínez Esquivel era un reportero gráfico con más de 15 años de trayectoria en medios como La Jornada Baja California, Semanario Zeta, Cadena Noticias y Punto Norte, entre otros, y principalmente cubría la nota roja y policial.

Según información provista a la organización por el colectivo "Yo Sí Soy Periodista", el 13 de diciembre de 2021, Martínez Esquivel solicitó su incorporación al Sistema Estatal de Protección a Periodistas.

El Sistema Estatal remitió la petición al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Interior), quienes iniciaron comunicación con el periodista.

No obstante, el periodista no culminó su proceso de incorporación y, por lo tanto, no fue registrado como beneficiario ni del sistema estatal ni del Mecanismo federal.

El lunes, la Secretaría de Gobernación admitió que, diez años después de la entrada en vigor de la ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, es momento de contar con una nueva legislación porque las agresiones contra estas personas permanecen impunes en más del 90 % de los casos.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y durante 2021 se registraron 7 asesinatos de periodistas. Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país ocupa el puesto 143 entre 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021.