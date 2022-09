ONG's exigen a senadores de oposición votar contra prórroga a Ejército en las calles

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de seis organizaciones de la sociedad civil acudieron al Senado de la República para exigir a los grupos parlamentarios de oposición que voten en bloque en contra del dictamen que propone prorrogar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Luego de haber sido recibidos por separado por las bancadas del PAN y del Grupo Plural, activistas y políticos como Claudio X. González, María Elena Morera, Ana Lucía Medina, Amado Avendaño, Marco Antonio Adame y Guadalupe Acosta Naranjo, hicieron un pronunciamiento, en el que exhortaron a los legisladores a actuar conforme a los valores liberales, democráticos y republicanos que juraron defender.

"Estamos aquí para hacer desde la sociedad civil un contundente llamado a las y los Senadores del Congreso de la Unión a que actúen con responsabilidad y en favor de la causa mayor de la República y no aprueben un cambio constitucional que consolidaría el militarismo en el país por los próximos lustros", expresaron.

---En contra de prorrogar presencia de Fuerzas Armadas en las calles

En el documento, leído por Ana Lucía Medina, de SocCivilMx, los integrantes de diversas agrupaciones no gubernamentales recordaron que desde la sociedad civil se han pronunciado "enérgicamente" en contra de prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

"Nuestra visión de país es civilista y no militarista. Nos negamos a avalar que la seguridad pública dependa de la sumisión de las autoridades civiles a las militares. Por ello, refrendamos nuestro compromiso de respaldar una política de seguridad que promueva que los cuerpos policíacos sean civiles, estén debidamente capacitados y cuenten con el presupuesto suficiente para realizar eficazmente sus funciones", puntualizaron.

"Confiamos en su compromiso con la defensa del Estado de derecho y los urgimos a confirmarlo. La unidad entre ciudadanía y sus representantes políticos con convicción democrática es el único camino. El México libre y democrático que necesitamos está en juego", advirtieron los activistas del Frente Cívico Nacional, Sí por México, UNE, Unidos por México, Sociedad Civil México y Poder Ciudadano.