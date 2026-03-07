Opacidad en gasto político en las redes

Ciudad de México.- Entre 2023 y 2025 los partidos políticos reportaron haber destinado al menos 452 millones de pesos en contratos para propaganda en internet y redes sociales, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información realizadas por El Universal.

Casi la mitad de esos recursos se concentró en cuatro empresas: Nauka Comunicación Estratégica, AMX Contenido, Creación y Difusión de Contenido Web (Badabun) y Element Media.

Sin embargo, esta cifra es parcial, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que sólo en 2024 los partidos erogaron una cantidad mayor durante las campañas de las elecciones federales: más de 466 millones en redes sociales. No obstante, la página web del instituto no permite saber en qué se gastó exactamente ese dinero.

Expertos advierten que la mercadotecnia digital y el uso de influencers facilitan mover recursos difíciles de rastrear, lo que abre la puerta a opacidad y difusión de desinformación.

A través de solicitudes de información, El Universal preguntó a todos los partidos con representación federal sobre su gasto destinado a redes sociales y plataformas digitales entre 2023 y 2025.

Únicamente MC, PVEM y el Partido del Trabajo (PT) respondieron con la entrega de contratos por este tipo de servicios. El Verde entregó documentos que suman un gasto de 217 millones 768 mil 471 pesos. Movimiento Ciudadano, por su parte, reportó un monto de 186 millones 778 mil 246 pesos.

El PT proporcionó 18 contratos, de los cuales siete señalan remuneraciones que suman un millón 502 mil pesos. El resto son de comodato, es decir, una persona o empresa prestó servicios de administración de redes sociales sin cobrar un sólo peso por su trabajo. El partido testó el nombre de sus proveedores, pese a que, por ley, esa información debe ser pública.

Morena, PAN y PRI respondieron que los datos sobre su gasto en redes están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, tras una revisión, se constató que el PRI no ha publicado contratos relacionados con este tipo de erogación.

En el caso de Morena se localizaron contratos por 32 millones 582 mil pesos. Más de 19 millones fueron asignados a la empresa IF Solutions, y 8 millones 977 mil pesos a Heurística Comunicación. El PAN exhibe contratos por 13 millones 509 mil pesos, pero en al menos 20 casos no fue posible acceder a los documentos porque los enlaces web no funcionaban.

Estos montos contrastan con los 466 millones 782 mil 115 pesos que los partidos reportaron ante el INE como gasto en propaganda en redes sociales solamente en 2024, lo que revela una cifra negra sobre el destino y el cómo se gastaron exactamente estos recursos.