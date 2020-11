Opacidad en información sobre pandemia dificulta manejo de crisis

Durante la Semana Nacional de Transparencia 2020 "Salud Pública y Transparencia", organizada por del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sebastián García Saisó, señaló que durante la pandemia la transparencia es una herramienta que empodera a la población, mientras que la opacidad dificulta el manejo de la crisis sanitaria.

"La transparencia incentiva el empoderamiento de las comunidades y la colaboración, como herramientas clave para el manejo de pandemia, mientras que una gestión opaca de la información dificulta el manejo adecuado de crisis sanitaria", afirmó.

Así lo precisó el especialista internacional al impartir la conferencia magistral "La importancia de la transparencia para la salud", donde García Saisó subrayó que, guardando la confidencialidad, los datos sobre salud son bienes públicos fundamentales para promover la participación activa de la sociedad y lograr un control adecuado de la pandemia.

Agregó que es necesario reconocer las brechas digitales y que hay retos que se deben afrontar como la conectividad de las personas, particularmente, los grupos en situación vulnerable, con el propósito de fomentar el acceso y el uso de las herramientas disponibles para fortalecer no solo las áreas de la salud.

En su intervención Blanca Lilia Ibarra Cadena, subrayó que no puede haber una gestión adecuada para la pandemia si no se parte de un esquema de transparencia, de rendición de cuentas y de atención a las demandas de la población, poniendo en el centro a las personas.

"Este es un proceso dinámico, no puede considerarse la transparencia pasiva como un elemento sustantivo que satisfaga, digamos, las necesidades de conocimiento de las personas.

"Tenemos que adecuarnos naturalmente a las nuevas tecnologías sin dejar atrás a los grupos en condición de vulnerabilidad, que no tienen posibilidad de acceder a la información a través de las nuevas tecnologías", refirió la comisionada.

En tanto, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, Representante en México de la OPS, puntualizó que es primordial luchar contra la desinformación y que las personas conozcan las medidas de protección, sean responsables y comprendan que sus acciones tendrán impacto en su familia y en todas las personas que los rodean.