Opinión de FGR no es vinculante para investigación de Ariadna: FGE

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Morelos respondió que no es vinculante la opinión del comunicado que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda "N", en el cual señaló que al peritaje de esta institución, que establece como causa de muerte la "broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica", no es posible darle sustento.

"El comunicado 021/23, de la FGR contiene una respetable opinión no emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido, por lo que esa opinión forense no es jurídicamente vinculante para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México", dice el boletín.

Asimismo, aseguró que no ha sido requerida formalmente por la FGR para entregarle información o constancias procesales del asunto de Ariadna "N", por ello dijo que la FGE de Morelos no se ha "sometido" al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de la víctima.

Esta Fiscalía señaló que no está en condiciones de pronunciarse respecto de la mencionada opinión, pues se desconocen los trabajos forenses de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de los estudios que sustentan la opinión de la FGR.

Pese al comunicado de la FGR, la Fiscalía de Morelos enfatizó en que no existe pugna entre fiscalías y respaldó el trabajo de su equipo de forenses integrado por mujeres profesionales, "aplicando los protocolos de investigación con perspectiva de género que corresponden al delito de feminicidio".

---Fiscalía CDMX responde

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX informó que se encuentra atenta a la notificación formal que realizará la FGR para complementar las investigaciones sobre el particular.

La institución se congratuló de la determinación señalada y ratifica su compromiso para consolidar la investigación, "seria, científica y profesional".