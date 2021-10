Opiniones a favor y en contra de reforma de AMLO al sector eléctrico, ¿qué dice la iniciativa?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

Además de que se busca tener un mayor control sobre las tarifas eléctricas y concentrar la explotación de litio en manos del Estado.

Ante esto, legisladores, economistas y líderes de opinión expresaron sus opiniones en contra y a favor de lo que significa una reforma al sector eléctrico.

En contra

La politóloga Denise Dresser colocó una imagen de Godzilla destruyendo torres de electricidad y dijo que se trataba de la versión gráfica de la reforma de la "4T".

"El regreso a la estatización, la vuelta a la monopolización/CFE, el rechazo a la innovación, la mirada regresiva que no reconoce retos energéticos del mundo y el país. Ganan AMLO y Bartlett pero pierden los consumidores", dijo la académica.

También, la economista Valeria Moy dijo que la reforma "suena muy mal" y compartió datos del Instituto Mexicano para la Competencia (IMCO) donde señalan que restringir al sector privado encarece la generación eléctrica en detrimento de la competitividad y los precios a los consumidores.

Por su parte, el diputado Gabriel Quadri indicó que la iniciativa de reforma se trata de "contaminar descaradamente, romper compromisos de Cambio Climático, restaurar monopolios y golpear a la iniciativa privada".

A favor

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, resaltó que con la reforma energética el Estado mexicano será el único que podrá explotar el litio, además de que se respetarán los contratos firmados con los privados siempre y cuando se demuestren que ya empezaron a explotarlo.

"El litio para los mexicanos", escribió.

La senadora Eunice Romo dijo que con la iniciativa se garantizará energía eléctrica a precios justos, sin aumentos y habrá una verdadera competencia.

Gibrán Ramírez, exaspirante a la dirigencia nacional de Morena, indicó que se trata de la iniciativa más importante que se ha presentado en el sexenio del presidente López Obrador.

"Los órganos reguladores capturados por los actores trasnacionales desaparecen. Se eliminan las condiciones que permitieron el fraude del esquema de "autoabasto" en los últimos años y se revierte la entrega del sector mediante el mercado eléctrico", escribió en Twitter.

La reforma eléctrica de AMLO

Luego de que una primera reforma eléctrica que aprobó el Congreso en marzo se vio bloqueada por acciones judiciales, López Obrador decidió lanzar una nueva iniciativa por la vía de la reforma constitucional para lograr que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fortalezca y pueda tener al menos 54% del mercado y el resto sea manejado por el sector privado.

El gobernante descartó que la iniciativa represente la nacionalización o estatización del sector eléctrico y dijo, durante su conferencia matutina desde el estado central de Morelos, que lo que se busca es "darle su lugar" a la CFE y tener un "control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular".

Al explicar los alcances de la propuesta, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, indicó que el proyecto contempla la reforma de los artículos 25, 27 y 28 y nueve artículos transitorios de la constitución para "garantizar la seguridad energética del país" y que "haya electricidad a mejor costo".

"Ya no estaremos sujetos a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional", agregó.

En relación con la explotación del litio, López Hernández dijo que será considerado un mineral estratégico y no se otorgarán nuevas concesiones fuera de los ocho permisos de explotación ya aprobados.