Oposición busca coalición contra "presidencialismo" de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La oposición apostó este lunes, rumbo a las elecciones de 2024, en la conformación de un gobierno de coalición para hacer frente al "presidencialismo" que consideran que ejerce el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.



Así lo hicieron en el foro "Unidad y Gobiernos de Coalición", organizado por Unid@s, una asociación que congrega a organizaciones opositoras como Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE y Unidos Por México.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez consideró que México se ha instalado "en un presidencialismo autoritario" que amenaza con "la destrucción de la democracia" y elimina los contrapesos "para que sea imposible la rendición de cuentas".

Para lograrlo, denunció, el Gobierno de López Obrador acosa a ciudadanos y medios de comunicación críticos, manipula las reglas "para que no exista el voto libre" y persigue a los opositores.

"El presidente utiliza su mayoría para destruir los contrapesos a su poder", resumió.

Por su parte, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también potencial presidenciable, Claudia Ruiz Massieu, consideró que México se encuentra en una "crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema de partidos".

"¿Por qué el gobierno de coalición? Por el poder de introducir algunos mecanismos que permitan mayor gobernabilidad y más estables, y que permita hacer realidad un programa de un gobierno integrado de manera plural", explicó.

La propuesta de los partidos que integrarían una posible coalición, entre los que se encuentran el PRI, el PAN o el Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló que construiría "una nueva hegemonía política y construir una oferta política común con la visión ciudadana".

Juan Carlos Romero, diputado del PAN y exgobernador del estado de Guanajuato entre 2000 y 2006, coincidió con el diagnóstico de las otras ponentes y subrayó que la cercanía con la ciudadanía de la futura coalición "se resume en el fin del presidencialismo".

Las "nuevas reglas" que instauraría la coalición, incidió, serían el antídoto a los "varios cánceres" que sufre México, como la desigualdad, la violencia, la inseguridad o la corrupción.

Por último, el exprocurador general de la república Diego Valadés incidió en que un gobierno de coalición obligaría al presidente a construir mayorías parlamentarias e impulsaría acuerdos políticos sometidos a seguimientos, evaluaciones y sanciones en caso de incumplirse.

"De no ser así no sería de coalición, si no de colusión. Cuando hablamos de gobierno de coalición, debemos pensar en la recuperación de la gobernabilidad del país", valoró.