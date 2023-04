Oposición condena viajes de lujo del titular de la Sedena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL). – Tras darse a conocer un reportaje del periodista Ignacio Rodríguez Reyna para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en alianza con Fábrica de Periodismo, publicado en EL UNIVERSAL, en el que se da cuenta de que el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, realiza "viajes de terciopelo", políticos de oposición exigieron que se le investigue, además de que se presente en comparecencia para que explique dichos viajes.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el coordinador del mismo partido en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, exigieron que se abra una investigación en torno a los viajes de lujo realizados por el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser "opaco".

Romero Herrera, adelantó que pedirá al presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal, indagar sobre el tema, para efectos de comprobar si se utilizaron recursos públicos en los viajes.

"Si se comprueba que fue con recursos públicos evidentemente es algo delicado y algo que tiene que revisarse, en el PAN vamos a estar siempre por la transparencia total y por revisar que hayan sido o no recursos públicos, y en el caso de que lo fueran, exigir la procedencia de consecuencias jurídicas, porque evidentemente eso no sería algo ni legal, ni moral", aseveró en entrevista con El Universal.

Este lunes, El Gran Diario de México dio a conocer que Sandoval González realizó viajes de lujo a lugares como Nueva York o Roma en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, en todos los casos acompañado de su familia.

Cortés Mendoza, aseguró que el presidente López Obrador quiere ocultar toda la información respecto de cómo se gasta el dinero público, motivo por el que quiere desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Protección de Datos y Acceso a la Información (Inai).

"Quiere ocultarlo absolutamente todo, y ahora resulta que nos damos cuenta de estos supuestos usos indebidos de recursos públicos por filtraciones, no porque haya información pública. Este es un gobierno opaco, y la exigencia es que este gobierno transparente toda la información pública de su ejercicio en todas las dependencias", aseveró.

Viajes de lujo "echan por tierra la idea de que en el gobierno no hay corrupción": PRD. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, afirmaron que la información que EL UNIVERSAL sacó a la luz, en torno a los viajes de lujo realizados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, "echan por tierra la idea de que en el gobierno no hay corrupción" y de que las fuerzas armadas son incorruptibles.

En entrevista con este rotativo, Zambrano Grijalva dijo que, en primer término, las revelaciones hablan de una contradicción al interior del Gobierno Federal, "que por una parte hablan de austeridad ante la ciudadanía y por la otra salen a la luz este tipo de hechos, lo que quiere decir que su austeridad es aplicable para una parte de la población y no para los protegidos del Presidente".

Asimismo, consideró que la publicación de El Universal, "echa por tierra, como mentira gubernamental, lo que a diario dice el Presidente acerca de que no son iguales y que son incorruptibles, echa por tierra esto que dice López Obrador de que las fuerzas armadas son incorruptibles, la realidad es que este gobierno nos está llevando a un estado corrupto".

Por lo anterior, exigió que se abra investigación exhaustiva "para saber de dónde sacó el general secretario los recursos para pagar esos viajes faraónicos con su familia, Por qué uso aviones del ejército para hacer esos viajes. Se debe rendir cuentas y establecer responsabilidades".

Al respecto, Espinoza Cházaro coincidió en que los hechos "echan por tierra esta idea de que en el gobierno no hay corrupción".

"Claro que hay corrupción en el gobierno, y ahora vemos que hay corrupción en el ejército mexicano, lo que me parece gravísimo, ya que desde la oposición habíamos señalado que darle al Ejército funciones que no eran propias, podían convertirlo en un nicho de corrupción. Tanta obra, tanto manejo de recursos, tanto desvío de sus atribuciones, tarde o temprano terminaría por corromper y esto nada más es una muestra", sentenció.

El legislador perredista recordó que al interior de la Suprema Corte hay un proyecto para anular la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, y que el Titular del Ejecutivo ha rechazado: "Habría que preguntar al Presidente si a este Ejército, comandado por alguien que utiliza recursos públicos para que viaje toda su familia con cargo al erario, es a quien quiere dejarle la Guardia Nacional".

Finalmente, el coordinador del sol azteca adelantó que en breve presentarán un exhorto ante el pleno de la cámara baja, a fin de exigir una investigación a fondo en torno al tema.

"Vamos a hablar mañana con el PAN y el PRI para saber en qué términos, si lo hacemos de manera individual o de manera colectiva, pero claro que exigiremos una investigación y que salga el Secretario de la Defensa a aclarar, y si hay responsabilidades que asuma las consecuencias", concluyó.

Exigen que secretario de la Sedena comparezca ante Diputados. El secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Sergio Barrera, señaló que se acabaron las "reuniones de cafecito" con el encargado de la Sedena y pedirá nuevamente que comparezcan ante la Cámara de Diputados para que explique el escándalo que significa la utilización de recursos públicos para costear viajes de lujo con su familia a destinos turísticos.

"Ya no podemos seguir otra vez teniendo reuniones de cafecito, en las instalaciones del campo militar número 1, como lo hemos tenido en otras ocasiones que nos han invitado, porque sí sirve para conocer sus planes y estrategia de seguridad que tienen, pero no para rendir cuentas sobre algo que es algo evidentemente un escándalo", comentó en entrevista con El Universal.

Recordó que ha propuesto en repetidas ocasiones que el titular de la Sedena acuda a San Lázaro para detallar cómo se gastan los recursos millonarios que el gobierno me ha destinado durante el sexenio, pero siempre ha recibido una negativa, apoyada por las bancadas oficialistas.

"Nosotros llevamos, desde el año pasado, buscando que el general secretario pueda acudir a la Cámara de Diputados para que nos platique y rendir cuentas sobre las acciones que han tomado, y los alcances que tuvieron estas filtraciones de Guacamaya Leaks, no tuvimos la respuesta que esperamos y nos invitó a un desayuno a principios de este año acudimos para escuchar sus argumentos", comentó.

Sin embargo, ante este nuevo escándalo, después de la filtración de datos, solicitada nuevamente que comparezcan ante el pleno para que dé explicaciones.

"Mañana tenemos una comisión conjunta de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, a las 9 de la mañana, y ahí vamos a solicitar nuevamente. Lo vamos a seguir haciendo porque ese es nuestro trabajo", detalló.

Refirió que solicitará un informe detallado sobre los gastos que dio a conocer hoy lunes El Universal, sobre los viajes a varios destinos en Europa, Canadá y Estados Unidos.

"Lo que volveremos a hacer es pedir una rendición de cuentas, pedir un informe detallado sobre todos estos viajes, sobre todo los recursos que se han utilizado, y sobre todo que ahora sí necesitamos que acuda a la Cámara de Diputados para que sea una comparecencia, y podamos entender", afirmó.

"Es una demostración de la incongruencia de este gobierno que habla de austeridad": Emilio Álvarez Icaza

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza calificó de "escandaloso" y un exceso el estilo lujoso de viajar de vacaciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

En entrevista, el legislador sin partido afirmó que ese tipo de excentricidades no corresponde al discurso de austeridad que pregona el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se hace pedazos ese discurso, y cada vez vemos más en esta administración que es un discurso vacío. Por eso no quieren que funcione el Inai, por cosas como estas, para no preguntarles en qué están gastando nuestro dinero", expresó.

"La verdad es que es una demostración de la incongruencia de este gobierno, que habla de austeridad, que habla de contención de gastos suntuosos y lo que vemos es un general Sandoval VIP que hasta fortunas del erario público en sus propias vacaciones".

Álvarez Icaza recordó que hay una vieja fórmula de la ética pública que si se usan recursos públicos para fines privados se llama corrupción.

"La pregunta es por qué las y los mexicanos tenemos que pagar vacaciones de ese tipo. Entiendo que hay códigos de seguridad nacional por la función que desempeña, pero no corresponde la suntuosidad del gasto que se reporta con lo que debería ser la discreción de un cargo de esa naturaleza", señaló.