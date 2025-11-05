Oposición, detrás de marcha de la "Generación Z": Sheinbaum
La convocatoria para la protesta destaca por la presencia de cuentas sin identidad y el uso de inteligencia artificial
Ante una manifestación para el 15 de noviembre contra el gobierno, convocada supuestamente por un grupo identificado como "Generación Z", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la relacionó con la oposición.
En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que llama la atención que "está lleno de inteligencia artificial" la convocatoria, y de cuentas en redes sociales sin identidad.
Apuntó que también llama la atención que el PRI "se suba", luego de que priistas en la Cámara de Diputados mostraron la bandera pirata del anime "One Piece", la cual ha sido adoptada por "Generación Z".
"Ahora quienes se hacen visibles es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando que tampoco tienen identidad", declaró.
"Son cantidad de cuentas no identificadas, con pura inteligencia artificial, puras imágenes, videos que están construidos con pura inteligencia artificial (...)", agregó.
