Oposición en Senado denuncia uso político de justicia contra Robles

En las dos sesiones de este martes del Pleno del Senado, la oposición criticó el "uso político y selectivo de la justicia" que el gobierno aplica contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expresó la solidaridad de su bancada con la exfuncionaria que se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde hace más de dos años, a pesar de que no se le ha comprobado la comisión de algún delito.

La legisladora, señaló que Robles Berlanga -quien fue su compañera de gabinete en el sexenio pasado- "enfrenta al aparato del Estado" y denunció que a pesar de que no representa un peligro para la sociedad ni hay ningún riesgo objetivo de que pudiera evadirse de la justicia, se le ha negado la posibilidad de enfrentar en libertad el proceso penal que se le ha instaurado.

"No estamos de acuerdo con el agravio a la presunción de inocencia ni con actuaciones por consigna, ni que sigan razones ajenas a la causa penal misma. Queremos simplemente que se sigan las reglas del debido proceso, sobre todo que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de Rosario Robles Berlanga", subrayó.

Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, destacó que su partido está a favor del combate a la corrupción y en contra del mal ejercicio del servicio público, pero denunció que el caso de Rosario Robles a todas luces es político.

"Y se está utilizando la cárcel para intimidar. Yo no puedo estar tranquilo sin elevar la voz de indignación, cuando se ha demostrado que se le han falsificado documentos para mantenerla en la cárcel. Pero, además hay un antecedente, que ella se presentó de manera voluntaria y para mí es injustificable el uso político que se le da a la justicia hoy en el país. Mientras un delincuente confeso como Emilio Lozoya, que él sí escapó de la justicia, hoy lo vemos que con total impunidad y libertad puede estar cenando en un restaurante conocido", reprochó.

La panista Kenia López, se sumó a la condena del uso político de la justicia contra la exfuncionaria.

"Es evidente que lo que está pasando con Rosario Robles es una justicia selectiva. Se trata distinto a Emilio Lozoya y se trata muy distinto a Rosario Robles. Hay que exigir que se haga una investigación y en caso de que haya responsabilidad, se sancione. Lo que no se puede permitir aquí es que haya venganzas personas y, claramente, a la señora Robles este gobierno no le va a perdonar los videos de Bejarano", apuntó.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, recordó que la prisión preventiva oficiosa no puede exceder más de dos años.