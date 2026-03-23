CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Ante la falta de consenso entre las diversas fuerzas políticas y las pifias cometidas en el Plan B de la reforma electoral, la oposición en el Senado señaló que lo mejor sería que la presidenta Claudia Sheinbaum retire su iniciativa y no atente contra la democracia del país.

Oposición en Senado pide retirar Plan B electoral

En entrevista de medios, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que esa iniciativa no le sirve al país y ni siquiera un aliado de Morena, como el Partido del Trabajo, está de acuerdo con esa propuesta.

"Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren, de manera definitiva, esa barbaridad de iniciativa. Esa iniciativa no sirve, lo están diciendo los propios aliados de Morena. Y no sirve, primero, porque no atiende el verdadero problema de la democracia, que es ponerle un alto a los criminales, al dinero del narcotráfico que hoy está financiando campañas y está controlando candidatos", advirtió.

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Ricardo Anaya aseguró que la iniciativa del Plan B no sirve porque no se hace cargo del problema de la sobrerrepresentación.

"Lo que según ellos tratan de corregir, dicen que van a ahorrar dinero, pero cuando uno lee la propuesta del artículo 115 resulta que va a haber que aumentar regidores, no disminuir regidores, porque son bien poquitos los municipios, 59, que tienen más de 15 regidores; y, en cambio, hay más de mil municipios con menos de siete regidores. Entonces, lejos de ahorrar va a costar más dinero", precisó.

Además, denunció que el tema de la revocación de mandato está planteado de manera "absolutamente tramposa".

"Nosotros hemos dicho: no nos oponemos, pero con piso parejo, ¿cómo que la presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada? Entonces, está claro que se les hizo bolas el engrudo y nuestro llamado es muy sencillo: que retiren esa pésima iniciativa, que ya la olviden y que le dejen de hacer daño a la democracia mexicana", apuntó.

Movimiento Ciudadano y PT rechazan Plan B electoral

En entrevista por separado, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el Plan B es una iniciativa que no tiene sustancia.

"Los temas que dice atender, dejando de lado la tergiversación que quieren hacer con la figura de revocación de mandato, la verdad es que los otros temas podrían atenderse de otra forma. No necesitamos una reforma constitucional.

"Todo lo que tiene que ver con los presupuestos de las legislaturas podría atenderse desde las propias legislaturas. Ellas son las que deciden el presupuesto de sus estados. Y si Morena tiene mayoría en prácticamente todas, pues esto podría tenderse sin necesidad de una reforma constitucional, es decir, disminuir el gasto en los congresos locales.

Sobre el proceso legislativo del Plan B consideró que lo único cierto es la resistencia de algunos de los aliados de Morena, "que es pública, pero además de otros de sus integrantes que también hay resistencias, aunque no lo hagan público, saben que empatar la revocación de mandato con el proceso electoral no solamente es de altísimo riesgo para los propios intereses del gobierno, y además, que es una figura que se pondría al servicio del poder, no como un instrumento de empoderamiento ciudadano que así fue concebido hace seis años".

Ambos políticos opositores reconocieron el valor del PT para rechazar el proyecto de que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal de 2027.