Oposición en Senado rechaza el "terrorismo fiscal" contra jóvenes

El llamado bloque de contención del Senado de la República rechazará la aprobación de la reforma fiscal que busca obligar a los jóvenes de más de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque no tengan empleo o ingresos.

Julen Rementeria, coordinador del PAN y Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI, dijeron a EL UNIVERSAL que se trata de un "un auténtico terrorismo fiscal" contra los jóvenes, porque no tiene sentido obligarlos a inscribirse en un registro, cuando millones son estudiantes o realizan alguna actividad económica que no los obligaría a este trámite.

Rementeria dijo que este tema es parte de la agenda del bloque de contención conformado por el PAN, PRI y PRD en el Senado. "Es un tema donde seguro que habrá coincidencia como ocurrió en la Cámara de Diputados".

"Es un verdadero absurdo, se trata más de un tema de terrorismo fiscal en donde lo que se pretende es tener a todo el mundo controlado, a todo el mundo cautivo y tener un padrón para los fines que ellos quieran. Más suena a una cuestión de vigilancia por parte del gobierno y de terrorismo fiscal y de información como lo que se pretendió hacer con el registro de celulares", apuntó.

Indicó que con este tipo de reformas que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación se camina hacia un autoritarismo exacerbado donde el Estado controle todo, en este caso a los jóvenes a partir de los 18 años, lo cual s muy grave.

Por su parte, el senador del PRI, Manuel Añorve, dijo que existe completa sintonía y respaldo a la postura de esa bancada en San Lázaro "y en caso de que no puedan convencer a Morena en el debate, nosotros daremos el debate aquí en contra de esta reforma".

"Es una reforma que nos sorprende. Nunca se había presentado algo similar en México. Yo espero que aquí en la Cámara de Senadores reflexione la bancada de Morena, que tengan sus reflexiones y no se apruebe".

"Vamos a dar la pelea en las cámaras, vamos a dar el debate contra esta injusta reforma", agregó.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que se analizará con mucho cuidado esta reforma porque "en una norma jurídica debe haber derechos y obligaciones. Y esta norma sólo impone obligaciones, pero además con sanciones".

Expuso que esperarán lo que resuelva la Cámara de Diputados, pero dijo que el llamado bloque de contención analizará este tema que "es un endurecimiento de la política fiscal y de recaudación. Es una política de línea dura", consideró.