Oposición impugnará candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero

Políticas de oposición criticaron que Morena y el presidente, Andrés Manuel López Obrador hayan permitido y solapado la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, e incluso anunciaron que impugnarán esta aspiración luego de las denuncias de agresión sexual en su contra y agregaron que es una afrenta contra las mujeres.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, anunció que el sol azteca impugnará ante el Tribunal Electoral Estatal la candidatura de Félix Salgado Macedonio, luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) aprobó el dictamen que lo ratifica como abanderado de Morena al gobierno del estado.

Juárez Piña denunció que ante las acusaciones de múltiples violaciones contra Salgado Macedonio, "Morena sólo montó un teatro para ganar tiempo en tanto el IEPC resolvía sobre las candidaturas a gobernador".

"Queda claro que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de Morena respecto a reponer el procedimiento de elección de su candidato a gobernador en Guerrero, fue una simulación", reiteró.

"En lugar de mostrar sensibilidad frente a la demanda de miles de mujeres que le retiraran la candidatura a Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, Morena montó un teatro y simuló una encuesta, pero nunca retiró el registro ante el IEPC de su candidato", afirmó la diputada federal por Jalisco.

Sin embargo, dijo, "no todo está dicho, queda la posibilidad de presentar una impugnación ante el tribunal estatal y en su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que resolvería como instancia final", advirtió.

"Es reprobable que Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mantengan el respaldo a quien es señalado de violaciones y acoso sexual, ratificando así el pacto patriarcal. Pesa mucho más el interés electoral que hacer justicia a las mujeres", concluyó.

En tanto el Partido Acción Nacional consideró deplorable que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Morena y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCG) hayan permitido y solapado la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio pese a las denuncias de agresión sexual.

En un comunicado, en voz de la secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar Ramírez, señaló que, "actos como ese, no pueden ser solapados en un país donde el 99% de las violaciones sexuales no son denunciadas y 66 de cada 100 mujeres han sufrido violencia". Por esta razón, dijo, en Acción Nacional no podemos permitir que agresores como Salgado Macedonio contiendan.

"Esta fecha pasará a la historia como el día en que MORENA y el presidente Andrés Manuel López Obrador solaparon a un presunto violador para gobernar Guerrero. ¡Basta de indiferencia! ¡Basta de impunidad!".

Por último, Adriana Aguilar añadió que: "es inconcebible que desde la dirigencia del partido morenista no hagan nada al respecto en pro de las mujeres, ya que además su presidente tiene acusaciones de haber pertenecido a la organización NXIVM, cuyo líder Keith Raniere fue condenado a pasar 120 años de prisión por cargos como explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil".

Finalmente, puntualizó que "es reprobable que ningún representante de Morena se haya pronunciado en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a pesar de las denuncias que pesan en su contra por parte de al menos 5 mujeres agredidas".

En tanto, la diputada federal panista, Adriana Dávila, dijo que la candidatura de Félix Salgado estuvo firme desde el momento en que el presidente lo defendió a ultranza en sus conferencias. Agregó que lo que las mexicanas deben entender es que quien está violentando, principalmente, nuestros derechos y está enviando un mensaje terrible de impunidad se llama Andrés Manuel López Obrador.

"Esta candidatura es una afrenta para las mujeres de este país, es el signo de la impunidad institucionalizada, es el permiso presidencial del gobierno y de Morena para que las víctimas que denunciaron sean revictimizadas e invisibilizadas por quienes debieran protegerlas. Mexicanas al grito de guerra, alcemos la voz hoy, porque con esta acción Morena ha silenciado la de las víctimas de Félix Salgado", consideró la panista tlaxcalteca.

Asimismo, la diputada de MC, Martha Tagle dijo que lo que quedó evidenciado en el Instituto Electoral de Guerrero es que Morena no hizo ningún trámite ni notificación para intentar remover el registro de Félix Salgado Macedonio. Y dijo que eso de reponer el proceso fue una simulación.