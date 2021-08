Oposición se queja por "agandalle" de Morena con "megabancada" en San Lázaro

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y MC en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Jorge Álvarez Maynez, calificaron la intentona de Morena de construir una "megabancada" para quedarse con la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política el primer año de la 65 Legislatura como un agandalle, y adelantaron que si la Cuarta Transformación permanece con esa actitud no permitirán la instalación de la Mesa Directiva el próximo 29 de agosto.

El priista Rubén Moreira dijo que sería una muy mala decisión de la mayoría y les pidió reflexionar, pues dijo que los mexicanos que votaron el pasado 6 de junio no estimaron eso, pues la Cuarta Transformación obtuvo 52% de los votos. Recordó que la Mesa de Decanos, la cual tomará protesta a los nuevos integrantes de la 65 Legislatura el próximo domingo 29 de agosto, será encabezada por el priista Augusto Gómez Villanueva.

Dijo que habría la posibilidad de que la Mesa de Decanos se quedara establecida los tres años, con la intención de Morena y la 4T, y ellos de no otorgar las dos terceras partes para que sea electa. El líder del PAN, Jorge Romero, secundó a Moreira en impedir la elección de la Mesa Directiva el próximo fin de semana en la persona del morenista Sergio Gutiérrez.

"Exactamente lo mismo para la Mesa Directiva, se requieren dos terceras partes; no las tienen y, dejen ustedes para efectos de una Mesa Directiva, no las tienen para reformar la Constitución, para hacer nombramientos que ocupen las dos terceras partes. Si ellos pretenden, insisto, burlar lo que ya dice la ley, entonces no nos va a quedar de otra más que nosotros también reaccionemos con base en la ley", dijo.

Jorge Álvarez Maynez (MC) aseguró que 50% de la población no votó por Morena, por lo que debe tener cuidado al ejercer su mayoría. "Nosotros respetamos lo que el régimen quiera hacer, pero no es la Cámara que se acostumbraron a gobernar los tres años pasados", advirtió.