"Oposición sólo busca el poder por el poder"

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, acusó que la alianza opositora compuesta por el PAN, PRI y PRD busca continuar los privilegios y que, sin importar las ideologías o proyectos políticos, quiere "el poder por el poder".

El legislador comentó que 2021 será un año en el que la batalla electoral marcará el rumbo del segundo semestre, donde, por un lado, está el proyecto de nación que antepone al pueblo de México, y por el otro, el conservadurismo que se aferra a continuar con los privilegios y ganar el poder a como dé lugar.

"En el terreno electoral, la alianza que han firmado tres partidos de oposición es un camino marcado, donde no importan las ideologías ni los proyectos políticos", aseveró.

En un comunicado, Mier Velazco señaló que la alianza opositora busca quitarle la mayoría a Morena en el Congreso de la Unión, no para impulsar una propuesta ideológica, sino para recuperar lo que ha perdido.

El legislador consideró que en 2021 México enfrenta tres grandes desafíos en materia de salud, economía y política, por ello, apuntó, será un tiempo de definiciones, de vencer al neoliberalismo conservador y reafirmar el proyecto de nación que antepone al pueblo de México.

En el tema de salud, explicó que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 representa la esperanza para controlar este virus que ha lastimado a familias enteras, afectó la economía y ha polarizado a la sociedad.

"Lograr la vacunación universal será un desafío del gobierno y, en ese sentido, la bancada de Morena está convencida de que se logrará llegar a la meta.

"Sobre todo, se cumplirá con el compromiso de que este biológico será universal y gratuito, a pesar de las resistencias de grupos de poder", reiteró el morenista.

En ese sentido, subrayó que en el aspecto económico se van a sentar las bases en esta recta final de la 64 Legislatura, con el propósito de lograr que se establezcan las leyes la austeridad y se gaste menos y mejor el Presupuesto de Egresos de la Federación: "que no haya despilfarro y que se acabe la corrupción", insistió.

El legislador morenista manifestó que es una buena señal que la deuda pública se haya reducido por segundo mes consecutivo, además, pese a la pandemia, aclaró, nuestro país cerró el año con finanzas públicas sanas, mejores ingresos y un gasto controlado.

"Eso habla del buen manejo que ha habido en la materia y de que nuestro país avanza", aseguró el legislador de Morena.