Oposición ve que Morena no moverá ni una coma a iniciativa eléctrica de AMLO

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados adelantaron que no ven disposición del grupo parlamentario mayoritario de Morena de hacerle cambios a la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, y acusaron que con este proyecto se estaría legislando de manera ideológica e irresponsable y pidieron retirarla.

En entrevista, el líder de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros adelantó que no ve posibilidades de modificar el proyecto y acusó que hay dos visiones distintas, pues mientras esta iniciativa tenga un alto contenido ideológico, va a ser difícil llegar a un acuerdo y a un consenso, ese es el problema de fondo.

"Entonces no, no ha habido ninguna expresión en ese sentido, ni creo que la haya de aquí al día martes. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir dando el debate, argumentando y creo que los razonamientos, por eso no quiero abundar, ya son verdaderamente del dominio público, pero es un retroceso", dijo el priista guerrerense.

Juárez Cisneros lamentó que no se estén escuchando las voces de los expertos que se han opuesto a esta reforma por las consecuencias ambientales y económicas que traerá y acusó que no ha habido voluntad política de Morena para cerrarse a las opiniones.

"Porque al final de cuentas no se pueden descalificar todas esas voces que con argumentos y con información de la propia Comisión Federal de Electricidad están demostrando que es mucho más barato generar luz a través de estos mecanismos que ya existen, y me parece que si viendo los números no hay una actitud receptiva, pues entonces ya no hay nada qué hacer", dijo Juárez Cisneros.

Agregó que está clarísimo y los costos de generación que tiene la CFE, son mucho más altos que los que tiene precisamente la iniciativa privada que está participando, es decir, desde el punto de vista económico, es inviable. Desde el punto de vista ecológico, es absurda, porque digamos que afecta precisamente el medio ambiente porque privilegia el uso de combustibles fósiles para dejar de lado la generación más barata, limpia que se requiere. Es decir, desde el punto de vista financiero, también tiene deficiencias, porque supongamos que la idea y la intención es que no se modifiquen las tarifas.

"La pregunta es, cómo le hacemos para no modificar las tarifas cuando el costo de generación es mucho más alto, porque es mucho más alto el que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el subsidio que se da en este momento que ya es altísimo, pues hay dos caminos: Uno, aumentar el subsidio ¿con cargo a qué? a las finanzas públicas, y ¿quién paga eso? pues finalmente las y los mexicanos. Es decir, o que tenga una intención que vaya mucho más allá de lo que estamos discutiendo, es decir, controlar todo para manejar las tarifas como lo consideren conveniente, en el momento en que lo consideren conveniente", dijo Juárez Cisneros.

PRD

En tanto, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña dijo que Morena ha adelantado es cumplir lo que el principal legislador, que está en Palacio Nacional, ha dicho, que no se le moverá una coma, lo cual es preocupante por lo que hemos comentado, pero además porque entonces estaríamos en que el parlamento abierto, no funcionan o no cumplen con la finalidad para lo que son y me parece que el no atender a la experiencia.

"Me parece a mí que la Comisión Federal de Electricidad, así como lo mencionó ayer el Consejo Coordinador Empresarial, podríamos reforzarla, podríamos finalmente tener propuestas que ayuden a que cumpla con su responsabilidad, pero me parece entonces que la Comisión Federal de Electricidad, convertido en un monopolio, no tiene ni las capacidades técnicas para poder responder. Ayer vimos una circunstancia de la que todos fuimos testigos, de estos apagones que se realizaron en nuestro país -el segundo, no es el primero-, y entonces que esto se necesita también de una generación de gas y con la iniciativa que se nos presenta, está planteando todo lo contrario", dijo la perredista jalisciense.

Agregó que sería irresponsable -otra vez- que la mayoría no atendiera llamados, ni las propuestas concretas que se han establecido para que pudiéramos tener un dictamen en el que coincidieran todos los que tienen que ver.

Dijo que este proyecto debería de retirarse, y entre todos los involucrados resolver cómo se puede fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y si no hay cambios en el dictamen, se estará legislando de manera irresponsable porque se atiende solamente al llamado que hace el Presidente de la República.

"Veíamos también ahora la alerta que nos dan es de que se escabullirían las inversiones cuando estamos en un momento en que deberían ser parte del interés del gobierno. Me parece en todo caso que nuevamente estamos ante un capricho del Presidente y ante una bancada -su bancada, la de Morena- que atiende tal y como dice el Presidente", dijo la legisladora perredista.