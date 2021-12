Opositores no quieren ver la nueva realidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra sus opositores al señalar que no quieren ver la nueva realidad que hay en el país y piensan que continuaría "la misma gata, pero revolcada".

"Están muy ofuscados, muy nerviosos, es lo que venimos planteando, es que cambió el régimen, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, por eso es la Cuarta Transformación", dijo el presidente desde Tepic.

"Ellos pensaban que sería más de lo mismo, una segunda versión de lo que fue el 2000, se acuerdan como con la consigna del cambio engañaron por qué siguió lo mismo, es lo que se llama gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, así coloquialmente como decir la misma gata, nada más que revolcada".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 13 Zona Militar, el titular del Ejecutivo señaló que sus adversarios pensaron que su gobierno continuaría con la misma política económica, para beneficio de minorías, dándole la espalda al pueblo, permitiendo la corrupción y el saqueo de bienes.

Señaló que ahora quien manda es el pueblo y los beneficios son para el pueblo, por eso están molestos y no entienden.

"Dice uno de estos intelectuales muy famosos: ´que está muy mal el gobierno, pero todo es un asunto emotivo, que es puro amor´ y claro que le tenemos un profundo amor al pueblo y amor con amor se paga".

Criticó que no aceptan que esto ya cambio, que ya hay una nueva mentalidad del pueblo y hay una nueva realidad.

"Se están llevando a cabo reacomodos es distinto a lo que pasaba en el periodo neoliberal, no lo entienden y no lo aceptan y en su enojo, caen hasta en el ridículo".