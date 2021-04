Opositores pueden inconformarse por Ley del Poder Judicial: AMLO

Luego que esta mañana se aprobó en lo general y particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye extender por dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse, y buscar que sea declarada como inconstitucional y que sea el Poder Judicial quien resuelva.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que en caso que sus propuestas sean rechazadas su conciencia quedará tranquila, porque su gobierno no es tapadera ni es cómplice de nadie.

"Si se aprueba esta reforma al Poder Judicial, si se aprueba el día de hoy, todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse el Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo que es mantener el status quo, es conservar, cuando mucho gatopardismo", advirtió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseveró que si sus propuestas de reforma son rechazadas "no sucede nada".

"Pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores, queremos los cambios que hacen falta en el país", afirmó.