Orden sobre "El Güero" Palma, "un sabadazo": AMLO; propone reforma para evitar resoluciones en días inhábiles

Ante la orden del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, de dejar en libertad por el delito de delincuencia organizada a Héctor "El Güero Palma", uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede emitir una orden para liberar a un recluso de este tipo un sábado en la madrugada "en un sabadazo", por lo que informó que el gobierno federal pidió un ampliación de 48 horas para investigar si fiscalías locales y el gobierno de Estados Unidos tiene alguna orden de aprehensión pendiente en contra del narcotraficante.

En conferencia desde el Séptimo Regimiento de Caballería Motorizado, el titular del Ejecutivo federal señaló que con estas decisiones se puede exponer el prestigio del Estado mexicano y que su gobierno quede "bajo sospecha", por lo que manifestó que su gobierno no caerá en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado.

"Quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial, con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como "sabadazo".

"Y luego de manera determinante, se ordene que se liberara en la noche y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las 4:00 de la tarde, es hasta después de ese ultimo requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas".

"Imagínense que se liberara a cualquier persona y al día siguiente, a los dos días aparece como ya ha sucedido, de que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el gobierno de la República? Bajo sospecha, y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano".

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tras el transcurso de estos dos días, y si no se encuentran denuncias penales pendientes se procederá a acatar la resolución del Poder Judicial.

El pasado sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que "El Guero Palma" quedó absuelto de los crímenes relacionados con el narcotráfico, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, las dependencias informaron que el hasta hoy preso por crimen organizado, puede salir en libertad del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", ubicado en el Estado de México, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales lo ordenara.

Según la resolución, "El Güero" Palma fue absuelto de estos cargos pero puede permanecer recluido "en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito", indicó.

Por lo anterior, el compadre de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" podrá ser liberado en tanto la Fiscalía General de la República y sus similares estatales no hagan de conocimiento alguna otra causa penal por la que le persiga.

López Obrador instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) para que analice presentar una reforma a las leyes para evitar que asuntos de este tipo no se realicen en días inhábiles, y en fines de semana.

"He dado instrucciones la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma a las leyes correspondientes, para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que esta propuesta no significa limitar libertades o incidir en lo que establecen las leyes, sino es, indicó, actuar con transparencia absoluta, y aseguró que este tipo de asuntos no solo tienen que ver con el Poder Judicial o Ejecutivo, sino que se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano.

"Esto no significa limitar las libertades, e incidir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absuelta, porque no es un asunto nada más de carácter legal, que corresponde al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, es un asunto de Estado, se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del estado mexicano", dijo.