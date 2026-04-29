Ordena Fiscalía reabrir el caso Naasón J. García

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) debe reabrir la investigación contra Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, por tráfico de menores y abuso sexual.

Así lo ordenó el juez de Control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Puente Grande, Jalisco, quien revocó la decisión de la FGR de dar carpetazo al asunto luego de que víctimas del líder religioso preso en Estados Unidos, impugnaron la determinación emitida en diciembre pasado.

En audiencia, el juez aclaró que por el momento García no tiene calidad de imputado, pues durante la diligencia únicamente se revisó si había elementos para reabrir una carpeta de investigación, informaron fuentes judiciales.

Sóchil Martín y Sharim Guzmán, víctimas y quienes escaparon de la Iglesia La Luz del Mundo, informaron que durante la audiencia el Ministerio Público Federal se dedicó a defender el carpetazo al asunto y a pedir que el juez lo avalara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Con sus acciones, la FGR se esforzó en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctimas de La Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados".