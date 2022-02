Ordena INAI a FCE entregar correo para participar en sesión del CIDE

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Fondo de Cultura Económica (FCE) entregar el correo electrónico del 19 de noviembre de 2021, mediante el cual recibió la convocatoria para participar en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), celebrada el 29 del mismo mes y año.

Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la relevancia de conocer esta información, dado que se relaciona con decisiones sobre el futuro del CIDE, uno de los centros de investigación más prestigiados del país.

"La información pública, a la que se refiere este recurso de revisión, trata sobre la participación del Fondo de Cultura en la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE, realizada el 29 de noviembre del año pasado, en la que se ratificó al Director General, quien previamente había sido designado director interino. La decisión generó polémica entre la comunidad del CIDE y se generó todo un movimiento para denunciar públicamente una posible ilegalidad del proceso de ratificación", subrayó.

Por tanto, la Comisionada Del Río Venegas consideró que la información pública es importante y puede ser un insumo para conjurar las suspicacias en torno a la toma de decisiones, a partir de la Primera Sesión Extraordinaria del 2021 del Consejo Directivo del CIDE.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al FCE, entre otra información, la convocatoria con la fecha, hora y lugar de la sesión, firmada por la Presidenta del Consejo o quien ella haya designado; la evidencia de que fue recibida por la institución y la documentación correspondiente a dicha sesión, todo en su calidad de integrante del Consejo Directivo del CIDE.

En respuesta, el FCE proporcionó la convocatoria, en la que se especifica fecha, hora y lugar de la sesión, así como la captura de pantalla del correo como evidencia de que fue recibida.

Sin embargo, la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, argumentando que la información proporcionada está testada y es incompleta, ya que no es posible ver la fecha del envío del correo electrónico con la convocatoria de la sesión, ni el sello, la fecha y la hora de recepción del documento.

En alegatos, el FCE aclaró que el oficio de la convocatoria se recibió escaneado, por lo que no cuenta con las especificaciones requeridas; sin embargo, remitió una nueva captura de pantalla del correo electrónico, precisando que ya es visible la fecha de recibido.

Al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas determinó que la captura de pantalla remitida no constituye la documentación con la información requerida por la persona.

Se advirtió que el documento para atender el requerimiento es el propio correo electrónico, mismo que puede ser entregado como archivo específico y el cual contiene la fecha y hora en que se recibió la convocatoria.

Por tanto, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta del Fondo de Cultura Económica y le instruyó remitir a la persona el correo electrónico enviado y/o recibido el 19 de noviembre del año pasado, con la convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE.