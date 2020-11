Ordena juez federal dar atención médica a "El Muñeco", presunto líder del cártel de Sinaloa

Un juez federal ordenó a las autoridades del penal federal del Altiplano dar atención médica a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, "El Muñeco", identificado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa y probable responsable del homicidio del activista Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz.

El juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión de plano a Salazar Ramírez quien afirmó que requiere medicamentos para tratarlo del vértigo que padece, que se le realicen estudios de sangre y de urología.

"No se me dan medicamento"

En su demanda, "El Muñeco", supuesto lugarteniente de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, reclamó que al interior del penal no se han realizado pruebas para detectar si hay casos de Covid-19.

"No sabemos si hay Covid porque no se nos hacen pruebas (...) estoy enfermo de vértigo, no se me da medicamento, al igual tengo pendientes estudios de sangre y no se me da fecha y algunos estudios de urología", señaló también de manera verbal al actuario que fue a Altiplano a notificarle de la suspensión concedida por el Juez Cuarto de Distrito.

De acuerdo con los estrados judiciales, el pasado 29 de octubre el actuario del juzgado informó que durante la diligencia de notificación practicada a Salazar Ramírez preguntó al personal penitenciario del Altiplano sobre la existencia de contagios de Covid-19 en dicho lugar.

Sin embargo, el personal del penal de máxima seguridad le indicó que desconocían dicha información.

Por razones de territorio, el juez de amparo declinó la competencia para que la demanda de Salazar Ramírez sea resuelta por un juzgado federal con residencia en Toluca, Estado de México y espera que éste acepte.

En septiembre pasado, un tribunal federal confirmó el sobreseimiento de una demanda de amparo tramitada por "El Muñeco" contra su extradición concedida desde el 22 de julio de 2014 por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el también líder del grupo criminal Los Salazar, responsable del control de la siembra, producción y tráfico de droga en Sonora y Chihuahua, tramitó un nuevo amparo para retrasar su entrega.