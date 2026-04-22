Ordena Tribunal reponer amparo de Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Tribunal Colegiado ordenó a una jueza reponer el procedimiento en el juicio de amparo que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tramitó por la orden de captura girada en su contra por el desvío de más de tres mil millones de pesos en la construcción de cuarteles para la policía estatal.

Lo anterior, porque Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, no resolvió un incidente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la falsificación de firma del exmandatario michoacano estampada en el escrito de demanda.

Por unanimidad de votos, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado resolvieron que la jueza de amparo debe resolver si Aureoles Conejo, considerado prófugo de la justicia, falsificó, lo que puede llevar a que le desechen el amparo, si así lo determinan peritos en materia de grafoscopía y documentoscopía.

La FGR tramitó incidente de falsedad en el amparo 441/2025 tramitado por Aureoles Conejo, al considerar que discrepan la plasmada en la demanda de amparo y la del escrito de 8 de mayo de 2025, por lo que la jueza Vargas Alarcón admitió el recurso y ordenó "la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía".

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