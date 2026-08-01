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Ordenan a Ferromex remediar el derrame

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Ordenan a Ferromex remediar el derrame
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      HERMOSILLO, Son.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que Ferromex deberá presentar un plan de caracterización ambiental y un programa de remediación por el derrame de hidrosulfuro de sodio ocurrido en el municipio de Naco, Sonora, donde ya se reportan varias personas intoxicadas con vómito y diarrea, dolor de cabeza y problemas respiratorios.

      Durante la conferencia de prensa del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que tras el accidente ferroviario se aplicaron medidas inmediatas de contención y se decretó la clausura total temporal de la zona afectada.

      El percance ocurrió el fin de semana en el tramo Cananea–Agua Prieta, a la altura del municipio de Cuauhtémoc de Naco.

      Tres góndolas transportaban alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque llevaba 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS). Del total, aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo.

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      La dependencia federal indicó que la afectación inicial abarca una superficie estimada de 1.7 kilómetros cuadrados. Personal de la Profepa delimitó un área de 5 mil 207 metros cuadrados con impacto directo.

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