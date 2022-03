Ordenan a SSPC dar a conocer organizaciones criminales con 2 personas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debe informar sobre el número de organizaciones criminales compuestas por dos personas de las que tenga conocimiento, de no contar con ningún registro, deberá indicar la razón, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al exponer el asunto ante el Pleno, la Comisionada Josefina Román Vergara señaló que la relevancia del tema radica en diferenciar dos derechos fundamentales: el de acceso a la información y el de petición, ambos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El derecho de acceso a la información consiste en solicitar, difundir, buscar y recibir toda la información generada, obtenida, adquirida y transformada en posesión de los sujetos obligados, ya que debe ser pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establezcan las leyes; por otra parte, el derecho de petición es aquel que tiene toda persona individual o jurídica: grupo, organización, asociación para solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes, por razones de interés público", explicó.

El recurso de revisión expuesto por la Comisionada parte del requerimiento de una persona que solicitó a la SSPC, vía correo postal, el número de organizaciones criminales compuestas por dos personas.

El sujeto obligado se limitó a remitir el requerimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) y agregó que, en el ámbito de sus atribuciones, realiza las gestiones necesarias para que las personas que dirigen peticiones en materia de seguridad, cuenten con la atención correspondiente.

Inconforme con la respuesta, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó que la información proporcionada no corresponde con lo requerido, además, señaló que al enviar su solicitud a la Fiscalía es lo mismo que garantizarle que nunca recibirá respuesta por parte del SSPC.

Al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara estudió la normativa de la SSPC y advirtió que el sujeto obligado no turnó el requerimiento informativo a algunas de sus unidades administrativas competentes, tal es el caso de la Unidad de Análisis Estratégicos y Vinculación Interinstitucional, la Dirección General de Política Criminal y la Dirección General de Coordinación Estratégica.

Lo expuesto hace evidente que el sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos, sólo remitió la solicitud a la FGR, por lo que quedó claro que la SSPC actuó de manera errónea y contraria a lo establecido en la Ley de Transparencia.

Por lo anterior, el Pleno del Inai revocó la respuesta de la SSPC y le instruyó realizar una nueva búsqueda con criterio amplio de lo solicitado en todas sus unidades competentes sobre el número de organizaciones criminales compuestas por dos personas e informar al particular sobre el resultado de ésta.