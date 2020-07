Ordenan a UIF desbloquear cuentas del General Eduardo León Trawitz, prófugo de la justicia

Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias del general Eduardo León Trawitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado por vínculos con el robo de combustible.

La Juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo al ex funcionario quien consideró que la Ley de Instituciones de Crédito y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgan facultades a la UIF que corresponden exclusivamente al ministerio público.

Con ello, consideró que los preceptos en los que se establece que la UIF puede ordenar el bloqueo de cuentas con motivo de investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, contravienen la Constitución federal.

Por ello, concedió el amparo para que se liberen de manera inmediata las cuentas bancarias del militar abiertas en Banjército, CIBanco y BBVA Bancomer.

La resolución puede ser impugnada por la UIF mediante un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal Colegiado.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente por cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada en contra de Trawitz, quien actualmente está prófugo de la justicia.

En recientes días, el juez Cuarto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México negó amparar a Trawitz contra la orden de captura que la FGR tiene pendiente.

La resolución ya quedó firme porque Trawitz no la impugnó. El general cuenta incluso con ficha roja para ser buscado y detenido en el extranjero.