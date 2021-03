Ordenan aprehender al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y a su hija

Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó las órdenes de aprehensión.

"El Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit", señaló.

"Existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada".

Anunció que buscará la colaboración de la Interpol para emitir la ficha roja para localizar al ex gobernador y su hija.

De acuerdo con las pesquisas, durante su mandato como gobernador de Nayarit, Sandoval Castañeda y el ex fiscal Édgar Veytia se relacionaron con actividades ilícitas como el secuesro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y homicidio.

Veytia permanece preso en Estados Unidos desde 2017 por sus vínculos con la organización del H2, célula formada con lo que quedó de los Beltrán Leyva.

El exmandatario estatal está siendo investigado por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el H2.

La hija del ex gobernador está señalada porque su papá puso a su nombre propiedades para blanquear los fondos con los que fueron adquiridas, pero ella no tenía capacidad económica para cubrir esos gastos porque en aquel entonces era estudiante universitaria.