Ordenan aprehensión de Silvano Aureoles

Morelia, Mich.- Un juez emitió este viernes una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por haber ordenado una intervención policial en abril del 2017, que concluyó en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas del pueblo purépecha.

La Fiscalía General del Estado informó a EFE que dicho juez también giró otra orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, así como contra 14 agentes de la Policía Estatal por este caso ocurrido hace nueve años.

Aureoles, miembro del entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Bernardo Corona son buscados por personal de la fiscalía estatal desde 2023, al haber órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desfalco millonario.

En el presente caso, la dependencia local informó que la ejecución extrajudicial de los cuatro indígenas ocurrió el 5 de abril del 2017, cuando Aureoles presuntamente ordenó a la Policía Estatal ingresar al poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.

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En el operativo, la policía local intentó recuperar alrededor de cien vehículos de carga que los pobladores tenían retenidos. Durante la intervención policial se registró un enfrentamiento entre los policías e indígenas, lo que provocó la muerte de los cuatro indígenas.