Ordenan cierre de bares por contagios de Covid-19 en Huautulco

Las autoridades municipales de Santa María Huatulco, Oaxaca, ordenaron la suspensión inmediata de actividades en establecimientos comerciales con giro de bares y cantinas, lo anterior como una decisión del Cabildo para la mitigación de los contagios de Covid-19 en todo el territorio municipal.

El ayuntamiento notifica que en fechas recientes se ha registrado un incremento de casos de Covid-19 en la población; el reporte más reciente de casos activos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indica que en esa localidad hay un total de ocho casos activos, es decir, con riesgo de propagación y un acumulado de 78 y seis defunciones.

El pasado 21 de julio, el municipio de Santa María Huatulco anunció que los servicios turísticos operarían a un 50% de su capacidad, tomando en cuenta las medidas sanitarias para ello.

Mientras que el pasado 27 de julio EL UNIVERSAL publicó que Huatulco era el destino de playa del país con menos contagios del virus confirmados, con 45 y sólo uno de ellos activo. Todo eso cambió.

Giovanne González García, presidente municipal de Santa María Huatulco, dijo a través de sus redes sociales que "cada acuerdo tomado por el Cabildo para reactivar la actividad comercial, ha sido basada en el panorama epidemiológico local, privilegiando dos aspectos importantes para el municipio, la salud y la economía".

No obstante, este lunes, en la circular oficial, los bares y centros nocturnos del destino de playa fueron señalados por no acatar correctamente las medidas sanitarias y permitir que ingresen más personas de las permitidas en el reglamento establecido durante la pandemia.

"Establecimientos con giro de bares y cantinas que funcionen en el territorio municipal deberán de suspender de manera inmediata sus servicios, toda vez que no se han respetado las condiciones establecidas para su operatividad, conglomerando a más clientes de lo permitido y sin acatar de manera estricta las medidas sanitarias", informó en un comunicado.

El pasado 13 de julio, el ayuntamiento publicó una tabla en la que se establece que se permite la apertura de establecimientos comerciales en un 85% de su capacidad; los dedicados a la venta de alimentos operan en un 50%; playas y restaurantes de playa en 30% servicio de transporte en 30%; empresas de servicios turísticos, 30%; gimnasios, tres socios por hora; mercados municipales y actividades deportivas, al 50%.

Por el momento sólo se admite al turismo nacional, mientras continúan cerradas las empresas de servicios náuticos, discotecas, balnearios, clubes de playa, plazas, centros de culto, cines, parques, spa y temascales, mientras que continúa prohibida la venta de productos en puestos ambulantes.

Para "obligar" a los propietarios de bares a acatar las medidas de cierre, las autoridades municipales han impuesto sanciones económicas de hasta 3 mil pesos, clausura o arrestos de hasta 36 horas, si no se acatan las disposiciones.