Ordenan informar muertes estimadas por Covid entre febrero y agosto

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) publicar las estimaciones del número de defunciones por Covid-19 ocurridas del 19 de febrero al 31 de agosto de 2020.

El instituto resolvió así la inconformidad de un solicitante que requirió a la SSA las estimaciones de las defunciones por Covid-19 desde febrero al 31 de agosto de 2020 o la estimación más reciente y pidió saber quién es el organismo encargado de realizar esos cálculos.

Como respuesta, la SSA informó que quien realiza los cálculos de las estimaciones de las defunciones por Covid-19 es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver).

No obstante, el solicitante quedó inconforme con la respuesta e interpuso un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó que Salud sólo señaló la institución que lleva a cabo los cálculos de las defunciones por Covid-19, pero omitió informar el número de defunciones en el periodo solicitado.

"Esta es una información que debe de tener la Secretaría de Salud disponible, aún cuando el cálculo sea letal, como alguna vez lo hemos dicho, sea gráficamente desolador, sea evidentemente lamentable y, por supuesto, preocupante, porque es una tragedia. Repito: no se debe maquillar, debe exponerse claramente", enfatizó el comisionado del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Acuña Llamas enfatizó que, al dar a conocer la información requerida al sujeto obligado, la Secretaría de Salud contribuiría a generar confianza en la estrategia que siguen las autoridades ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del virus Sars CoV-2 en México.

También recordó que el Inai estableció, desde abril, una mesa técnica con la Secretaría de Salud para promover acciones de transparencia proactiva que atendieran los requerimientos informativos de la población sobre la pandemia.

"El asunto es informar. Informar no es lo mismo que comunicar; comunicar es decir casi como acto de fe: porque así es, porque así se ha hecho, porque así conviene o porque así se resuelve; informar el reconocer la réplica, reconocer las dudas crecientes y permanentes, ampliadas y extensivas", refirió Acuña Llamas.

La ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas analizó el caso y advirtió que los vínculos electrónicos permiten acceder al portal de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología, que pone a disposición de la población en general la información contenida en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2015-2017, así como la información referente a los casos asociados a Covid-19.

Por ello, el Pleno del Inai resolvió modificar la respuesta de la SSA y le instruyó informar la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar o reproducir las estimaciones del número de defunciones por Covid-19 desde febrero hasta al 31 de agosto de 2020, así como al organismo encargado de realizar los cálculos o la estimación más reciente.