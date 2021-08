Ordenan sanciones a equipo de AMLO por propaganda

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo propaganda gubernamental personalizada y uso de recursos públicos en el caso del evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por los primeros 100 días del tercer año de gobierno, que se realizó el 30 de marzo pasado.

Se ordenó al Órgano Interno de Control de la Presidencia imponer sanciones al secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, así como al Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie), a la unidad administrativa y a la vocería.

La Sala Especializada determinó la existencia de difusión de propaganda gubernamental durante un periodo prohibido y el uso indebido de recursos públicos, atribuibles a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y del Cepropie, respectivamente.

El uso de recursos públicos fue atribuido al secretario particular del Presidente y al director de área en la Unidad de Administración y Finanzas de esa secretaría particular.

La existencia de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido fue atribuida a las concesionarias de radio y televisión.

La Regional Especializada resolvió que sí existió propaganda gubernamental, a partir de que la Constitución dispone que en la ley se deben establecer las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público.

Ello incluye la responsabilidad de las concesionarias respecto a la información transmitida por cuenta de terceros, así como los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y sus mecanismos de protección, sin que ello implique censura o prohibición, sino más bien una restricción constitucional y legal válida.

El Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República es el que deberá determinar imponer la sanción que corresponde a cada área responsable e informar de ello a la Sala Regional Especializada.

Caso Rommel Pacheco. Este jueves, la Sala Regional Especializada resolvió, también, imponer una multa al diputado federal electo Rommel Pacheco y al Partido Acción Nacional por la publicación de cinco vínculos con imágenes en las que aparecieron 22 niñas, niños y/o adolescentes, con lo cual pusieron en riesgo el interés superior de la niñez. Las publicaciones se hicieron en Facebook.

Por ello, se impuso una multa de 44 mil 810 pesos al clavadista Rommel Pacheco y de 22 mil 405 pesos al PAN.