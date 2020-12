Ordenan suspender festivales en Tulum

La Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Quintana Roo (Cofepris), notificó a los organizadores del Zamna Festival, programado del 31 de diciembre al 17 de enero, en Tulum, que debe ser suspendido, debido a las restricciones sanitarias para evitar el repunte de contagios de Covid-19.

El director general de Protección Contra Riesgos Sanitarios y comisionado estatal, Miguel Alejandro Pino Murillo, informó que hoteles, salones y demás establecimientos han sido notificados que todo festival, posada, fiesta o evento masivo debe ser cancelado, so pena de hacerse acreedor de una multa que va de los 17 mil a los 170 mil pesos.

En el caso específico del Zamna Festival, el oficio se entregó desde hace 10 días, pero el evento sigue promocionándose aún en la página oficial y en redes sociales, en donde las y los asistentes que ya compraron boletos, han exigido claridad en cuanto al reembolso o información sobre la reprogramación del mismo.

Pino Murillo indicó que el propio ayuntamiento de Tulum está enterado de que este tipo de festividades no se pueden realizar, por lo que se refrendó el acuerdo con la hotelería local para hacerle saber que no pueden celebrar ningún tipo de evento masivo.

El funcionario admitió que preocupa el relajamiento de la población y los negocios, para acatar las medidas de sana distancia, uso obligado de cubre bocas, sanitización y respeto a los aforos marcados en el Semáforo Epidemiológico Regional.

También en Tulum, se informó que el director de Turismo del ayuntamiento, Eduardo Barbachano Losa, fue suspendido de sus funciones, debido a un proceso iniciado por la Contraloría municipal.

El funcionario es acusado por una empleada municipal, por la probable comisión de acoso, amenazas y agresiones, delitos denunciados ante la Fiscalía de Quintana Roo.