"Organismos autónomos resolverían solicitudes 'fast track'"

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que de aprobarse su propuesta de reforma para que organismos autónomos, como el Inai y el IFT, sean absorbidos por secretaría y dependencias federales, los sujetos obligados tendrán que responder las solicitudes de información en 72 horas "fast track", y aquellos funcionarios que no entreguen en este lapso la información serán sancionados.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría ser el organismo en sustitución de la Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para garantizar el acceso más rápido a información pública.

"(Será) fast track, que se esté obligado en 72 horas, rápido, entregar la información, transparencia completa, y que el funcionario que no entregue a tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se hará un análisis minucioso de lo que más conviene en su propuesta de que organismos autónomos sean absorbidos por secretarías y dependencias federales, pero garantizó que habrá transparencia pues señaló que esa es la regla de oro de la democracia.

Sin embargo acusó que a pesar de que se creó que el Inai no ha habido transparencia, pues aseguró que se han reservado asuntos que no les convenía a las dependencia que se supiera, como las condonaciones de impuestos y el caso Odebrecht.

"Eso quedó de manifiesto, se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia, se reservaban los asuntos que no les convenía a las dependencias, no les convenía que se supiera que se dieran a conocer documentos, papeles, no había transparencia.

"Les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente (Vicente) Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas, esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que otro ejemplo en donde se demuestra que no ha habido transparencia es en el caso Odebrecht, pues acusó el que el expediente lo reservaron "o guardaron, no se transparentó, y esa fue una decisión aunque sea paradójico, contradictorio, del Instituto de la Transparencia".