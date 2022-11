Organismos empresariales no deben ir a eventos partidistas, dice Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que como representantes del sector privado no están a favor, pero tampoco en contra de ningún partido político o candidato, por lo que consideran que ningún organismo debe participar en eventos partidistas.

Esta declaración se da porque el lunes pasado el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dio las gracias a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle, por asistir a su Cuarto Informe de gobierno, el domingo pasado, luego de que se realizó la marcha a la que convocó el Ejecutivo.

Por lo que, la Coparmex afirmó "consideramos que ningún representante de organismos empresariales debería asistir a eventos partidistas".

Añadió que "en Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas; esto significa que no estamos a favor, pero tampoco en contra de ningún partido político o candidato".

Los empresarios dialogan con todos los representantes de partidos políticos pero como Confederación tienen la convicción de "no asistir a ninguna manifestación que favorezca a una persona o instituto político alguno para evitar que las acciones que llevamos a cabo para fortalecer la participación ciudadana libre e informada, se confundan con activismo político.

Cabe mencionar que el lunes pasado, Cervantes dijo que no fue a la marcha del domingo pasado, sino que fue invitado al informe y asistió a ello.

"A lo mejor ha habido algunas confusiones de que fuimos a la marcha; que quede bien claro, fuimos invitados por el Presidente (López Obrador) al informe y fuimos a escuchar el informe", aclaró el líder de la máxima cúpula empresarial.