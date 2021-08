"Organismos financieros, como FMI, ya no dictan agenda de México"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es muy respetuoso de organismo financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero aseguró que ellos ya no son los que dictan la agenda del gobierno mexicano, como, indicó, ocurría en sexenios pasados.

En conferencia de prensa, el mandatario federal acusó que por aplicar las recomendaciones que dictaba el FMI y otros organismos, llevó a la ruina a varias naciones, por lo que sus recomendaciones resultaron en un "rotundo fracaso".

"Somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México, durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio, todo era aplicar las recomendaciones del FMI", dijo el presidente.

"Increíble, todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del FMI y de otros organismo del extranjero y las aplicaron en distinto países, y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso".

Y agregó: "Con todo respeto nosotros no vamos a aplicarlas en México, nosotros tenemos una política económica distinta, no vamos nosotros a endeudar al país para rescatar como se ha hecho siempre a los potentados, que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan".

"Nosotros no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo", indicó.

La semana pasada, el FMI recomendó a México aumentar su apoyo fiscal para enfrentar la pandemia del Covid y facilitar una recuperación económica.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como "increíble" que todavía haya gobiernos en el mundo que le hagan caso a los consejos que dictan estos organismos y reclamo que estos no cambien de actitud y no suman la responsabilidad de las crisis que han ocasionado sus recomendaciones, como, ejemplificó, el caso de Argentina.

"Lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud. No han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina, ellos recomendaron que se endeudara el presidente (Mauricio) Macri mas allá de la capacidad de pago de Argentina, pues claro que iba haber crisis en Argentina, y luego no asumen su responsabilidad.

"Acaba de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia por lo mismo, porque imagínense les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos, y el gobierno de Colombia aplica esas reformas. Se tuvo que ir el secretario de Hacienda porque la gente salió a protestar", comentó.